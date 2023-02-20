عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الجوية-الروسية-تشن-ضربات-على-مجموعات-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1073737058.html
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وكالة "نوفوستي" لقطات لضربة القوات الجوية الروسية على حشد من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:50+0000
2023-02-20T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101914/81/1019148187_0:79:3363:1971_1920x0_80_0_0_9bc84b7a9a239cdf3d156ed60e22f432.jpg
ونتيجة للضربة التي وجهتها القوات الجوية الروسية ضد مجموعات المسلحين الأوكرانيين، تمت إصابة الهدف بقنابل شديدة الانفجار من طراز فاب-500.وتستمر أصعب المعارك على محور أفدييفكا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وقد تحولت هذه المدينة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى قلعة، حيث قامت ببناء نظام معقد من التحصينات. ومع ذلك، فإن القوات الروسية تخترق دفاعات العدو بشكل منهجي.وكانت قد نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/قذيفة-روسية-تضرب-رادارا-أمريكيا-على-الطابق-التاسع-فيديو-1073736389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101914/81/1019148187_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0b6113026bf0d4065f80707dac2e9eec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو

05:50 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Artem Zhitenev / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Artem Zhitenev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وكالة "نوفوستي" لقطات لضربة القوات الجوية الروسية على حشد من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا.
ونتيجة للضربة التي وجهتها القوات الجوية الروسية ضد مجموعات المسلحين الأوكرانيين، تمت إصابة الهدف بقنابل شديدة الانفجار من طراز فاب-500.
وتستمر أصعب المعارك على محور أفدييفكا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وقد تحولت هذه المدينة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى قلعة، حيث قامت ببناء نظام معقد من التحصينات. ومع ذلك، فإن القوات الروسية تخترق دفاعات العدو بشكل منهجي.
وكانت قد نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
05:09 GMT
هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала