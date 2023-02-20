https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الجوية-الروسية-تشن-ضربات-على-مجموعات-من-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1073737058.html
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
نشرت وكالة "نوفوستي" لقطات لضربة القوات الجوية الروسية على حشد من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:50+0000
2023-02-20T05:50+0000
2023-02-20T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونتيجة للضربة التي وجهتها القوات الجوية الروسية ضد مجموعات المسلحين الأوكرانيين، تمت إصابة الهدف بقنابل شديدة الانفجار من طراز فاب-500.وتستمر أصعب المعارك على محور أفدييفكا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وقد تحولت هذه المدينة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى قلعة، حيث قامت ببناء نظام معقد من التحصينات. ومع ذلك، فإن القوات الروسية تخترق دفاعات العدو بشكل منهجي.وكانت قد نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/قذيفة-روسية-تضرب-رادارا-أمريكيا-على-الطابق-التاسع-فيديو-1073736389.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
05:50 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
نشرت وكالة "نوفوستي" لقطات لضربة القوات الجوية الروسية على حشد من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا.
ونتيجة للضربة التي وجهتها القوات الجوية الروسية ضد مجموعات المسلحين الأوكرانيين، تمت إصابة الهدف بقنابل شديدة الانفجار من طراز فاب-500.
وتستمر أصعب المعارك على محور أفدييفكا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وقد تحولت هذه المدينة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى قلعة، حيث قامت ببناء نظام معقد من التحصينات. ومع ذلك، فإن القوات الروسية تخترق دفاعات العدو بشكل منهجي.
وكانت قد نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.
هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.