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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-تحمل-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073737904.html
المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
تم نشر مقطع فيديو لتدمير سيارة كانت تنقل ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الجبهة في مقاطعة زابوروجيه. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T06:28+0000
2023-02-20T06:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بعد إصابة دقيقة للسيارة، انفجرت الذخيرة المنقولة بالكامل. نشرت قناة "روسكايا فيسنا" اللقطات على "تلغرام".تم العثور على السيارة، التي كانت تحمل الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمساعدة طائرة مسيرة، وكانت نيران المدفعية الروسية دقيقة بإصابتها.أفادت التقارير، في وقت سابق، أنه تم توجيه ضربات في 19 فبراير/شباط، على مراكز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو

06:28 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 20.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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تم نشر مقطع فيديو لتدمير سيارة كانت تنقل ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الجبهة في مقاطعة زابوروجيه.
بعد إصابة دقيقة للسيارة، انفجرت الذخيرة المنقولة بالكامل. نشرت قناة "روسكايا فيسنا" اللقطات على "تلغرام".
تم العثور على السيارة، التي كانت تحمل الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمساعدة طائرة مسيرة، وكانت نيران المدفعية الروسية دقيقة بإصابتها.
أفادت التقارير، في وقت سابق، أنه تم توجيه ضربات في 19 فبراير/شباط، على مراكز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
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