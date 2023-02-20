https://sputnikarabic.ae/20230220/اليابان-تدعو-إلى-عقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-الدولي-1073735945.html
اليابان تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي
اليابان تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي
دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية يومي 18 و20 فبراير/ شباط الجاري. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
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طوكيو- سبوتنيك. وقال كيشيدا للصحفيين: " بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ عابر للقارات أول أمس، واليوم صواريخ باليستية، طلبنا عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي".وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثاني في أقل من 48 ساعة.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الذي يسمى أيضا بحر اليابان.وأعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية، وسقط اثنان منها بالفعل.وقال خفر السواحل: "في الساعة 7.08، أطلقت كوريا الشمالية على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، وقد سقط بالفعل، ويطلب من السفن الجوية والبحرية متابعة المعلومات، وفي حالة سقوط شظايا يمنع الاقتراب منها، يجب إبلاغ جهاز الأمن البحري".وفي وقت لاحق، أعلن خفر السواحل الياباني عن إطلاق ثاني وثالث للصواريخ، من أراضي كوريا الشمالية، ووفقا للخدمة الصحفية، فقد سقطوا جميعهم بالفعل.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن وزارة الدفاع قولها، أن "جميع صواريخ كوريا الشمالية سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".وكانت كوريا الشمالية قد أكدت الأحد أنها أطلقت صاروخاً باليستيا عابرا للقارات السبت في تحذير لواشنطن وسيئول مؤكدة أن نجاح هذا الاختبار "المفاجئ" دليل على "قدراتها على شن هجوم نووي مضاد وفتاك".
https://sputnikarabic.ae/20230219/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-بشأن-الصواريخ-الباليستية-1073722577.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار اليابان, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية, الأخبار
اليابان تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي
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دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية يومي 18 و20 فبراير/ شباط الجاري.
طوكيو- سبوتنيك. وقال كيشيدا للصحفيين: " بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ عابر للقارات
أول أمس، واليوم صواريخ باليستية، طلبنا عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي".
وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثاني في أقل من 48 ساعة.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن "كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الذي يسمى أيضا بحر اليابان.
وأعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية، وسقط اثنان منها بالفعل.
وقال خفر السواحل: "في الساعة 7.08، أطلقت كوريا الشمالية على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، وقد سقط بالفعل، ويطلب من السفن الجوية والبحرية متابعة المعلومات، وفي حالة سقوط شظايا يمنع الاقتراب منها، يجب إبلاغ جهاز الأمن البحري".
وفي وقت لاحق، أعلن خفر السواحل الياباني
عن إطلاق ثاني وثالث للصواريخ، من أراضي كوريا الشمالية، ووفقا للخدمة الصحفية، فقد سقطوا جميعهم بالفعل.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن وزارة الدفاع قولها، أن "جميع صواريخ كوريا الشمالية سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
وكانت كوريا الشمالية قد أكدت الأحد أنها أطلقت صاروخاً باليستيا عابرا للقارات السبت في تحذير لواشنطن وسيئول مؤكدة أن نجاح هذا الاختبار "المفاجئ" دليل على "قدراتها على شن هجوم نووي مضاد وفتاك".