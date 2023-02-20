https://sputnikarabic.ae/20230220/باحثون-يقتربون-من-علاج-جديد-للسرطان-باستخدام-مصابيح-led-1073750457.html
باحثون يقتربون من علاج جديد للسرطان باستخدام مصابيح LED
باحثون يقتربون من علاج جديد للسرطان باستخدام مصابيح LED
اقترب باحثون في جامعة "إيست أنجليا" في بريطانيا من التوصل لعلاج جديد للسرطان يعتمد على استخدام الضوء في مكافحة المرض. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:57+0000
2023-02-20T08:57+0000
2023-02-20T08:57+0000
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وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن العلاج يعتمد على تقنية تشغيل مصابيح "LED" بالقرب من الورم.وتساعد هذه الطريقة في تنشيط الأدوية العلاجية الحيوية في موقع محدد الأمر الذي يحمي الخلايا السليمة من الآثار السلبية لتلك الأدوية.وتعتمد طرق علاج السرطان المستخدمة في الوقت الحالي، مثل العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية.لكن هذه الطريقة قد تلحق الضرر أيضا بخلايا الجسم السليمة وتسبب في العديد من الآثار الجانبية.واعتبرت أميت ساشديفا، الأستاذ المساعد بكلية الكيمياء في جامعة "إيست أنجليا" أن عملية الاستهداف التي تركز على الخلايا السرطانية فقط تشكل تحديا بالغا في علاج السرطان.وقالت إن التنشيط الذي يعتمد على الضوء للأجسام المضادة في موقع الورم سوف يضمن تنشيط الدواء في مواقع الداء.ورأت الباحثة أن العلاج بهذه الطريقة ستكون له آثار جانبية سلبية أقل.
https://sputnikarabic.ae/20230208/دراسة-إسرائيلية-الكلاب-ترصد-السرطان-حتى-في-مراحله-الأولى-بدقة-928-1073288684.html
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السرطان, الأخبار, أخبار الأبحاث العلمية
السرطان, الأخبار, أخبار الأبحاث العلمية
باحثون يقتربون من علاج جديد للسرطان باستخدام مصابيح LED
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اقترب باحثون في جامعة "إيست أنجليا" في بريطانيا من التوصل لعلاج جديد للسرطان يعتمد على استخدام الضوء في مكافحة المرض.
وبحسب موقع "هيلث لاين"
، فإن العلاج يعتمد على تقنية تشغيل مصابيح "LED" بالقرب من الورم.
وتساعد هذه الطريقة في تنشيط الأدوية العلاجية الحيوية في موقع محدد الأمر الذي يحمي الخلايا السليمة من الآثار السلبية لتلك الأدوية.
وتعتمد طرق علاج السرطان
المستخدمة في الوقت الحالي، مثل العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية.
لكن هذه الطريقة قد تلحق الضرر أيضا بخلايا الجسم السليمة وتسبب في العديد من الآثار الجانبية.
واعتبرت أميت ساشديفا، الأستاذ المساعد بكلية الكيمياء في جامعة "إيست أنجليا" أن عملية الاستهداف التي تركز على الخلايا السرطانية فقط تشكل تحديا بالغا في علاج السرطان.
وقالت إن التنشيط الذي يعتمد على الضوء للأجسام المضادة في موقع الورم سوف يضمن تنشيط الدواء في مواقع الداء.
ورأت الباحثة أن العلاج بهذه الطريقة ستكون له آثار جانبية سلبية أقل.