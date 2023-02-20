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https://sputnikarabic.ae/20230220/برلماني-ليبي-نحتاج-لـالعدالة-الانتقالية-بدلا-من-المصالحة-الوطنية-1073777694.html
برلماني ليبي: نحتاج لـ"العدالة الانتقالية" بدلا من "المصالحة الوطنية"
برلماني ليبي: نحتاج لـ"العدالة الانتقالية" بدلا من "المصالحة الوطنية"
تسعى مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، محاولة إعادة الاستقرار للبلاد، حسبما أعلن رئيس المفوضية، موسى فكي محمد. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:11+0000
2023-02-20T15:11+0000
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وأوضح فكي، في حديث لوكالة "فرانس برس" بعد مؤتمر صحفي اختتمت فيه قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف (الليبية) ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني".تعليقا على الأمر، قال عضو البرلمان الليبي، عصام الجهاني، إن "الحديث عن المصالحة الوطنية هو حق يراد به باطل".ويرى البرلماني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما تحتاجه ليبيا اليوم يتمثل في "العدالة الانتقالية"، خاصة أن الشارع الليبي تجاوز ضرورة المصالحة، كونه اليوم يتعايش مع بعضه البعض في كل المناطق".كما يشدد على أن "المصالحة التي كانت ضرورة في سنوات سابقة تحققت بنسبة 80% في الوقت الراهن بشكل طبيعي، بعد تقبّل الشارع للتغيرات وتعايشهم وتسامحهم، بفضل عامل الوقت وإدراك أهمية ذلك".أطراف عدة تحدثت عن "المصالحة الوطنية"، والتي طرحت منذ سنوات ولم ينتج عنها أي خطوات فاعلة في المشهد السياسي، إذ يرى العديد من البرلمانيين أن الأزمة ليست مجتمعية بقدر ما هي سياسية وأمنية، وهو ما يستوجب آليات لحل هذه الإشكاليات، وعدم إضاعة الوقت في ملتقيات وحوارات لن تؤثر بشكل كبير.ويتفق الجهاني حول أن "الوقت الذي يستغرق في إطار "المصالحة" يمكن استثماره في "العدالة الانتقالية" ومعالجة المماطلة السياسية التي تحدث من بعض الأطراف لعدم التقدم نحو الانتخابات".وفيما يتعلق بحديث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بأن "الوثيقة الدستورية" يمكن عرضها للاستفتاء، أوضح الجهاني أن "هذه الخطوة تقطع الطريق على المماطلة المحتملة، أو إلقاء اللوم على البرلمان الليبي".وتابع موضحا أنوقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، يوم السبت الموافق 18 فبراير/ مارس، إن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.وأضاف: "مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري".ورفض صالح أن تدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، منوها إلى أن الانتخابات هي "الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا".وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن كبار المسؤولين من الحكومتين المتنافستين قد أقروا آلية تنسيق لتطهير البلاد من القوات الأجنبية.وأشادت البعثة بـ "خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا"، بعد اجتماع في القاهرة في 8 فبراير مع مسؤولين من السودان والنيجر.إلا أن المناقشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الاتحاد-الأفريقي-بصدد-تنظيم-مؤتمر-للمصالحة-في-ليبيا-1073738251.html
https://sputnikarabic.ae/20230218/تونس-نشعر-بالارتياح-لما-تم-إنجازه-باتجاه-تحقيق-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1073690616.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, العالم, الأخبار

برلماني ليبي: نحتاج لـ"العدالة الانتقالية" بدلا من "المصالحة الوطنية"

15:11 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
ليبيا
© AFP 2023 / Abdullah Doma
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حصري
تسعى مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، محاولة إعادة الاستقرار للبلاد، حسبما أعلن رئيس المفوضية، موسى فكي محمد.
وأوضح فكي، في حديث لوكالة "فرانس برس" بعد مؤتمر صحفي اختتمت فيه قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف (الليبية) ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني".
تعليقا على الأمر، قال عضو البرلمان الليبي، عصام الجهاني، إن "الحديث عن المصالحة الوطنية هو حق يراد به باطل".
ويرى البرلماني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما تحتاجه ليبيا اليوم يتمثل في "العدالة الانتقالية"، خاصة أن الشارع الليبي تجاوز ضرورة المصالحة، كونه اليوم يتعايش مع بعضه البعض في كل المناطق".
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
الاتحاد الأفريقي بصدد تنظيم مؤتمر للمصالحة في ليبيا
07:05 GMT
كما يشدد على أن "المصالحة التي كانت ضرورة في سنوات سابقة تحققت بنسبة 80% في الوقت الراهن بشكل طبيعي، بعد تقبّل الشارع للتغيرات وتعايشهم وتسامحهم، بفضل عامل الوقت وإدراك أهمية ذلك".
أطراف عدة تحدثت عن "المصالحة الوطنية"، والتي طرحت منذ سنوات ولم ينتج عنها أي خطوات فاعلة في المشهد السياسي، إذ يرى العديد من البرلمانيين أن الأزمة ليست مجتمعية بقدر ما هي سياسية وأمنية، وهو ما يستوجب آليات لحل هذه الإشكاليات، وعدم إضاعة الوقت في ملتقيات وحوارات لن تؤثر بشكل كبير.
ويتفق الجهاني حول أن "الوقت الذي يستغرق في إطار "المصالحة" يمكن استثماره في "العدالة الانتقالية" ومعالجة المماطلة السياسية التي تحدث من بعض الأطراف لعدم التقدم نحو الانتخابات".
وفيما يتعلق بحديث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بأن "الوثيقة الدستورية" يمكن عرضها للاستفتاء، أوضح الجهاني أن "هذه الخطوة تقطع الطريق على المماطلة المحتملة، أو إلقاء اللوم على البرلمان الليبي".
وتابع موضحا أن
"التعديل الدستوري الـ13 هو بمثابة وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها، وأن البرلمان يؤكد عبر هذه الوثيقة أنه لا يعرقل المسار السياسي، ولا يقف أمام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات، كما تصدر بعض الأطراف الأمر على المستوى المحلي أو الدولي".
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، يوم السبت الموافق 18 فبراير/ مارس، إن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.
وأضاف: "مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري".
ورفض صالح أن تدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، منوها إلى أن الانتخابات هي "الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا".
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
تونس: نشعر بالارتياح لما تم إنجازه باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا
18 فبراير, 15:59 GMT
وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن كبار المسؤولين من الحكومتين المتنافستين قد أقروا آلية تنسيق لتطهير البلاد من القوات الأجنبية.
وأشادت البعثة بـ "خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا"، بعد اجتماع في القاهرة في 8 فبراير مع مسؤولين من السودان والنيجر.
إلا أن المناقشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.
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