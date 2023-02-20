https://sputnikarabic.ae/20230220/بلينكن-تزويد-تركيا-بطائرات-جديدة-مصلحة-وطنية-وأمنية-لأمريكا-1073766457.html
بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن من مصلحة بلاده تزويد تركيا بطائرات جديدة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:43+0000
2023-02-20T12:43+0000
2023-02-20T12:43+0000
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية التركي
إف 16
العالم
الأخبار
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير الأمريكي إن "من المصلحة الوطنية والأمنية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث مقاتلات "إف 16" الحالية وتزويد أنقرة بطائرات جديدة.وأوضح بلينكن أن واشنطن مدركة بشكل جيد المخاوف التركية المشروعة المتعلقة بحدودها الجنوبية.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بـ"مواصلة العمل معا عن كثب لمعالجة تلك المخاوف".من جهته، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات "إف 16" وفق شروط تقييدية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مساعدة-تركيا-وسوريا-والاتفاق-النووي-الإيراني-مع-بلينكن-1073369884.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية التركي, إف 16, العالم, الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية التركي, إف 16, العالم, الأخبار
بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن من مصلحة بلاده تزويد تركيا بطائرات جديدة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزير الأمريكي
إن "من المصلحة الوطنية والأمنية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث مقاتلات "إف 16" الحالية وتزويد أنقرة بطائرات جديدة.
وأوضح بلينكن أن واشنطن مدركة بشكل جيد المخاوف التركية المشروعة المتعلقة بحدودها الجنوبية.
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بـ"مواصلة العمل معا عن كثب لمعالجة تلك المخاوف".
من جهته، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات "إف 16" وفق شروط تقييدية.