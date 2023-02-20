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بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن من مصلحة بلاده تزويد تركيا بطائرات جديدة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:43+0000
2023-02-20T12:43+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير الأمريكي إن "من المصلحة الوطنية والأمنية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث مقاتلات "إف 16" الحالية وتزويد أنقرة بطائرات جديدة.وأوضح بلينكن أن واشنطن مدركة بشكل جيد المخاوف التركية المشروعة المتعلقة بحدودها الجنوبية.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بـ"مواصلة العمل معا عن كثب لمعالجة تلك المخاوف".من جهته، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات "إف 16" وفق شروط تقييدية.
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وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية التركي, إف 16, العالم, الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية التركي, إف 16, العالم, الأخبار

بلينكن: تزويد تركيا بطائرات جديدة مصلحة وطنية وأمنية لأمريكا

12:43 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن من مصلحة بلاده تزويد تركيا بطائرات جديدة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس، الدوحة، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
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وقال الوزير الأمريكي إن "من المصلحة الوطنية والأمنية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث مقاتلات "إف 16" الحالية وتزويد أنقرة بطائرات جديدة.
وأوضح بلينكن أن واشنطن مدركة بشكل جيد المخاوف التركية المشروعة المتعلقة بحدودها الجنوبية.
وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بـ"مواصلة العمل معا عن كثب لمعالجة تلك المخاوف".
من جهته، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات "إف 16" وفق شروط تقييدية.
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