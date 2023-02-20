https://sputnikarabic.ae/20230220/بوتين-قد-يجتمع-مع-وانغ-يي-في-موسكو-1073761892.html

بوتين قد يجتمع مع وانغ يي في موسكو

بوتين قد يجتمع مع وانغ يي في موسكو

أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد عقد لقاء للرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T12:05+0000

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روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم: "لا نستبعد عقد لقاء بين السيد وانغ يي والرئيس. سيكون فعلاً في موسكو، وبشأن التاريخ سنعلمكم".قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مناسبات عامة عشية إعلان الرسالة (الخطاب) إلى الجمعية الفيدرالية.وقال أيضًا إنه بالإضافة إلى النواب وأعضاء المجلس، تمت دعوة المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و"العديد من الممثلين الآخرين" إلى غوستيني دفور لقراءة الرسالة.وتشهد العلاقات الروسية الصينية نمواً كبيراً في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية، خصوصاً في ظل العقوبات غير المسبوقة على موسكو؛ جراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ووصل التبادل التجاري بين البلدين، حسب آخر المعطيات إلى 170 مليار دولار في العام الماضي.كما يشارك الطرفان بطلعات جوية مشتركة فوق بحر الصين، بالإضافة إلى المناورات العسكرية الدورية المشتركة برًا وبحرًا، ما يؤكد التقارب الكبير بين الدولتين اللتين تواجهان الغرب مجتمعًا، وتؤكدان عزمهما على إحباط مخططاته وردعه.

https://sputnikarabic.ae/20230219/الكرملين-يعلن-أن-كلمة-بوتين-المقبلة-ستتركز-على-العملية-العسكرية-وتحمل-أخبارا-صاخبة-1073712725.html

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