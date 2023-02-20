https://sputnikarabic.ae/20230220/تسونامي-زلزالي-في-مسبح-تركي-يبرر-المخاوف-فيديو-1073777168.html
تسونامي زلزالي في مسبح تركي "يبرر المخاوف"... فيديو
تسونامي زلزالي في مسبح تركي "يبرر المخاوف"... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بشكل واسع مقطع فيديو سجلته كاميرا خاصة بالمراقبة لحدوث تسونامي مصغر داخل مسبح مسقوف في تركيا، الأمر الذي من شأنه... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:01+0000
2023-02-20T15:01+0000
2023-02-20T15:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046133639_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_245e7b915d1c57dca7f9c7d4bc08533a.jpg
وتظهر المشاهد التي تداولها مواطنون أتراك بشكل واسع لحظة حدوث زلزال تركيا وتأثيره على مسبح في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد.ويمكن مشاهدة اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة أمنية تأثير الزلزال على المياه، والذي ظهر كنموذج مصغر لأمواج تسونامي.ونفت العديد من الجهات المختصة بالشأن الجيولوجي مخاطر حدوث تسونامي في الوقت الحالي على خلفية الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، لكن على الرغم من ذلك، تظهر بين الحين والآخر الكثير من المصادر التي تحذر من وقوع تسونامي على خلفية الزلازل المرتدة التي تحدث في فترات متلاحقة في الأيام الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مثلث-النجاة-من-الزلازل-موجود-في-كل-منزل-صور-وفيديو-1073771988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046133639_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_9e812864bad6d901178fa45ab02aabcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, زلزال
تسونامي زلزالي في مسبح تركي "يبرر المخاوف"... فيديو
15:01 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بشكل واسع مقطع فيديو سجلته كاميرا خاصة بالمراقبة لحدوث تسونامي مصغر داخل مسبح مسقوف في تركيا، الأمر الذي من شأنه تبرير المخاوف الكثيرة من خطر حدوث تسونامي على خلفية سلسلة الزلازل التي تشهدها منطقة حوض المتوسط.
وتظهر المشاهد التي تداولها مواطنون أتراك بشكل واسع لحظة حدوث زلزال تركيا وتأثيره على مسبح في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد.
ويمكن مشاهدة اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة أمنية تأثير الزلزال على المياه، والذي ظهر كنموذج مصغر لأمواج تسونامي.
ونفت العديد من الجهات المختصة بالشأن الجيولوجي مخاطر حدوث تسونامي في الوقت الحالي على خلفية الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، لكن على الرغم من ذلك، تظهر بين الحين والآخر الكثير من المصادر التي تحذر من وقوع تسونامي على خلفية الزلازل المرتدة التي تحدث في فترات متلاحقة في الأيام الأخيرة.