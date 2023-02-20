https://sputnikarabic.ae/20230220/تسونامي-زلزالي-في-مسبح-تركي-يبرر-المخاوف-فيديو-1073777168.html

تسونامي زلزالي في مسبح تركي "يبرر المخاوف"... فيديو

تسونامي زلزالي في مسبح تركي "يبرر المخاوف"... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بشكل واسع مقطع فيديو سجلته كاميرا خاصة بالمراقبة لحدوث تسونامي مصغر داخل مسبح مسقوف في تركيا، الأمر الذي من شأنه... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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مجتمع

نادي الفيديو

زلزال

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وتظهر المشاهد التي تداولها مواطنون أتراك بشكل واسع لحظة حدوث زلزال تركيا وتأثيره على مسبح في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد.ويمكن مشاهدة اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة أمنية تأثير الزلزال على المياه، والذي ظهر كنموذج مصغر لأمواج تسونامي.ونفت العديد من الجهات المختصة بالشأن الجيولوجي مخاطر حدوث تسونامي في الوقت الحالي على خلفية الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، لكن على الرغم من ذلك، تظهر بين الحين والآخر الكثير من المصادر التي تحذر من وقوع تسونامي على خلفية الزلازل المرتدة التي تحدث في فترات متلاحقة في الأيام الأخيرة.

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نادي الفيديو, زلزال