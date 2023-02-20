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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073736687.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:32+0000
2023-02-20T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:32 GMT 20.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:38 GMT 20.02.2023
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
06:28 GMT
06:03 GMT 20.02.2023
مصدر لسبوتنيك: تركيا وروسيا قد تناقشان "صفقة الحبوب" على أعلى المستويات في المستقبل القريب
قال مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب " لوكالة " سبوتنيك "، بأن تركيا وروسيا قد تناقشان الصفقة على أعلى المستويات في المستقبل القريب ، لكن لا يوجد موعد محدد للمفاوضات حتى الآن.

وأضاف المصدر للوكالة: " بين قادة البلدين علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، وموضوع "صفقة الحبوب" والمقترحات في هذا الصدد دائما على جدول أعمال القادة. لذلك، من الممكن أن يتطرق القادة إلى هذا الموضوع في المفاوضات في المستقبل القريب ، بالنظر إلى وجود مكون جديد في العملية ".
06:02 GMT 20.02.2023
وزير الدفاع الألماني يصف الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا
وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.

وقال الوزير في حديث لوكالة" بلومبرغ " في معرض رده على سؤال ذي صلة : "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا ".
06:02 GMT 20.02.2023
رئيس بولندا يدعو دول "الناتو "إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع
دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بلاده، دول "الناتو" إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع، وجاء ذلك وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.

وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".
06:01 GMT 20.02.2023
القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية تشن ضربات على مجموعات من المسلحين الأوكرانيين... فيديو
05:50 GMT
05:32 GMT 20.02.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
05:22 GMT
05:32 GMT 20.02.2023
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
05:09 GMT
05:31 GMT 20.02.2023
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وكذلك أفغانستان وإيران.
05:31 GMT 20.02.2023
زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.
05:30 GMT 20.02.2023
ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية
أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد، بأن فرنسا ستدعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
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