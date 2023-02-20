تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:38 GMT 20.02.2023
06:03 GMT 20.02.2023
مصدر لسبوتنيك: تركيا وروسيا قد تناقشان "صفقة الحبوب" على أعلى المستويات في المستقبل القريب
قال مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب " لوكالة " سبوتنيك "، بأن تركيا وروسيا قد تناقشان الصفقة على أعلى المستويات في المستقبل القريب ، لكن لا يوجد موعد محدد للمفاوضات حتى الآن.
وأضاف المصدر للوكالة: " بين قادة البلدين علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، وموضوع "صفقة الحبوب" والمقترحات في هذا الصدد دائما على جدول أعمال القادة. لذلك، من الممكن أن يتطرق القادة إلى هذا الموضوع في المفاوضات في المستقبل القريب ، بالنظر إلى وجود مكون جديد في العملية ".
وأضاف المصدر للوكالة: " بين قادة البلدين علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، وموضوع "صفقة الحبوب" والمقترحات في هذا الصدد دائما على جدول أعمال القادة. لذلك، من الممكن أن يتطرق القادة إلى هذا الموضوع في المفاوضات في المستقبل القريب ، بالنظر إلى وجود مكون جديد في العملية ".
06:02 GMT 20.02.2023
وزير الدفاع الألماني يصف الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا
وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.
وقال الوزير في حديث لوكالة" بلومبرغ " في معرض رده على سؤال ذي صلة : "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا ".
وقال الوزير في حديث لوكالة" بلومبرغ " في معرض رده على سؤال ذي صلة : "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا ".
06:02 GMT 20.02.2023
رئيس بولندا يدعو دول "الناتو "إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع
دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بلاده، دول "الناتو" إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع، وجاء ذلك وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.
وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".
وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".
06:01 GMT 20.02.2023
05:32 GMT 20.02.2023
05:32 GMT 20.02.2023
05:31 GMT 20.02.2023
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وكذلك أفغانستان وإيران.
05:31 GMT 20.02.2023
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.
05:30 GMT 20.02.2023
أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد، بأن فرنسا ستدعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية.