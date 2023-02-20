https://sputnikarabic.ae/20230220/جنوب-أفريقيا-تؤكد-أنه-ليس-لديها-صلاحية-طرد-الوفد-الإسرائيلي-من-قمة-الاتحاد-الأفريقي-1073756350.html

جنوب أفريقيا تؤكد أنه ليس لديها صلاحية طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي

جنوب أفريقيا تؤكد أنه ليس لديها صلاحية طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي

أكد رئيس الدبلوماسية العامة في الإدارة الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، كلايسون مونييلا، اليوم الاثنين، أن "بلاده ليس لديها الصلاحية لطرد أي... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مونييلا، في بيان: "إنها قمة للاتحاد الأفريقي منعقدة بواسطة الاتحاد، وأي حادث وقع يمكن توضحيه أو الرد عليه من جانب الاتحاد الأفريقي، جنوب أفريقيا أو أية دولة أخرى ليس لديها السلطة لطرد أي وفد من اجتماع للاتحاد الأفريقي، وأي قرار لمرافقة أي شخص خارج اجتماع للاتحاد الأفريقي هو قرار بالإجماع وليس قرار فردي من جانب أي دولة".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها إزاء طرد وفدها من اجتماعات الدورة 36 لقمة الاتحاد الأفريقي.وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إخراج الوفد جرى بطريقة فظة رغم أنه كان يوجد بشكل رسمي، وما جرى مع الوفد يشير إلى أن اتحاد الدول الأفريقية محتجز كرهينة بيد عدد قليل من الدول المعادية لإسرائيل".واتهمت الخارجية الإسرائيلية دولا وصفتها بـ"المتطرفة تحركها الكراهية ومسيطر عليها من قبل إيران، مثل الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف خلف ذلك".واعتبرت أن "الجزائر وجنوب أفريقيا مارستا ضغوطات دفعت المسؤولين هناك إلى طرد ممثلة إسرائيل (أمام القمة الأفريقية) وهي شارون بار لي نائب مدير دائرة أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك رغم أنها وصلت للمشاركة في هذه القمة بصفة مراقب وبدعوة رسمية، وبعد أن حصلت على كل الوثائق الرسمية اللازمة".وفي مطلع أغسطس/ آب 2021، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا بالاتحاد بصفة مراقب.وقرر الاتحاد الأفريقي، في 6 فبراير/ شباط 2022، تعليق قرار منح إسرائيل عضويته بصفة مراقب، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر لدراسة الأمر.كما قوبل منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بانتقادات سفارات كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.وكانت إسرائيل قد فقدت صفتها كمراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، في أعقاب حل الأخيرة وتشكيل الاتحاد الأفريقي عام 2002، بعد ضغوط مارستها ليبيا.

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