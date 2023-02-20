https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا
حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:57+0000
2023-02-20T10:57+0000
2023-02-20T10:57+0000
العالم العربي
روسيا
اقتصاد
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قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الأول بين دول العالم العربي من حيث التجارة مع روسيا.
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العالم العربي, روسيا, اقتصاد
العالم العربي, روسيا, اقتصاد
حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.
قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.
وأضاف: "الشراكة بين البلدين آخذة في الازدياد، وهذا الاتجاه الإيجابي ينعكس في إحصاءات التجارة الروسية الإماراتية. وبحسب بياناتنا، فقد زادت التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 بنسبة 68% وبلغت 9 مليارات دولار، وهو مستوى قياسي في تاريخ العلاقات بين بلدينا".
وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات
من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الأول بين دول العالم العربي من حيث التجارة مع روسيا.