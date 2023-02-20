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https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-زيارة-بايدن-لأوكرانيا--لن-تغير-المعادلات-في-الميدان--1073769362.html
خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان
خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان
نتناول في حلقة اليوم: بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد، وموسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:34+0000
2023-02-20T13:34+0000
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خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان
خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان
خبير: تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح لم يعط ولم يف بأي شيء لهاأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وناقشا معا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.يقول الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الشأن :السلطات التونسية تطلب من الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية مغادرة تونس خلال 24 ساعةبأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، طلبت السلطات التونسية مغادرة الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش، لتونس خلال 24 ساعة من تاريخ إخطارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.يقول الخبير القانوني والسياسي حازم القصوري، في حديث لبرنامجنا في هذا الصدد:وأشار القصوري إلى أن تونس لا تنتظر ردود فعل الدول الأوروبية، بل لا يهمها هذا الأمر، لأنها دولة سيدة وزمن الوصايا والاستعمار قد ولى، وإذا أرادت هذه الدول استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على القيادة والشعب في تونس، فإن المسائل محسومة لدى الشعب التونسي، مع تحرير الوطن من كل هذه التدخلات السافرة، من أي دولة كانت.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان

13:34 GMT 20.02.2023
راديو
خبير: زيارة بايدن لأوكرانيا لن تغير المعادلات في الميدان
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عماد الطفيلي
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محمد جمعة
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نتناول في حلقة اليوم: بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد، وموسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، والرئيس التونسي يأمر الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية بمغادرة تونس خلال 24 ساعة، واستئناف ضخ الغاز الإيراني للعراق.

خبير: تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح لم يعط ولم يف بأي شيء لها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وناقشا معا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.
يقول الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الشأن :

"كانت هذه الزيارة غير المعلن عنها لتسويق دعاية بأن القوات الأوكرانية ما زالت صامدة، وعلى الدول الغربية الاستمرار بتزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، مع العلم أن كل هذا الضخ لم يعط أي شيء ولم يف بأي شيء للطرف الأوكراني وكانت بمثابة انعكاس مباشر للخسائر التي تكبدتها القوات النازية في أوكرانيا وللتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش الروسي في مدينة أرتيوموفسك".

السلطات التونسية تطلب من الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية مغادرة تونس خلال 24 ساعة

بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، طلبت السلطات التونسية مغادرة الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش، لتونس خلال 24 ساعة من تاريخ إخطارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
يقول الخبير القانوني والسياسي حازم القصوري، في حديث لبرنامجنا في هذا الصدد:

"السلطات التونسية تحتكم إلى مبدأ سيادة القانون، وتعتبر أن التدخل السافر التي قامت به إيستار لانش في صفاقس غير مقبول، ولهذا احتراما لسيادتها وللمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، اتخذت هذا القرار بحقها".

وأشار القصوري إلى أن تونس لا تنتظر ردود فعل الدول الأوروبية، بل لا يهمها هذا الأمر، لأنها دولة سيدة وزمن الوصايا والاستعمار قد ولى، وإذا أرادت هذه الدول استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على القيادة والشعب في تونس، فإن المسائل محسومة لدى الشعب التونسي، مع تحرير الوطن من كل هذه التدخلات السافرة، من أي دولة كانت.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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