https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-لبناني-زيارة-بايدن-إلى-كييف-تؤكد-سوء-التقدير-الاستراتيجي-الغربي-لمواجهة-روسيا-1073773790.html

خبير لبناني: زيارة بايدن إلى كييف تؤكد سوء التقدير الاستراتيجي الغربي لمواجهة روسيا

خبير لبناني: زيارة بايدن إلى كييف تؤكد سوء التقدير الاستراتيجي الغربي لمواجهة روسيا

كشفت الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، أهداف الجانب الأمريكي بإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، وكذلك... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T14:37+0000

2023-02-20T14:37+0000

2023-02-20T14:53+0000

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وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن بايدن ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، خلال زيارته إلى كييف، اليوم الاثنين، دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.يقول الخبير اللبناني المتخصص في الشؤون الدولية، محمد سعيد الرز، إن "الحرب" التي تقودها واشنطن والغرب ضد روسيا عبر استخدام النظام الأوكراني كأداة لم تأت بالنتائج التي كانت تريدها أمريكا، وأن الغرب وقع في مغبة سوء تقديره الاستراتيجي لمواجهة روسيا على هذا النحو الواسع".ففي حديثه لـ"سبوتنيك"، يؤكد الخبير اللبناني، أن "الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش الروسي على الأرض، هي ما دفعت بايدن لزيارة كييف".ويرى الرز أنه نجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وعدم قدرة الغرب بقيادة واشنطن الفترة الماضية، وعبر استخدام النظام الأوكراني، على وقف أهداف العملية، كلها أسباب دفعت بالرئيس الأمريكي للقيام بالزيارة، في محاولة منه للتغطية على الواقع والخطأ الذي وقع فيه، وهو ما يعززه سعيد الرز بقوله:حاول الإعلام الغربي والعديد من المسؤولين على مدار الأشهر الماضية الترويج لإشاعات بعدم تحقيق العملية العسكرية لأهدافها أو بانتصار استراتيجية الغرب، وهنا يوضح الخبير محمد سعيد الرز قائلا: "لقد أشاعت البروباغندا الأمريكية والأوروبية عن هزيمة روسيا الفترة الماضية، ثم وجدنا أن فرنسا وألمانيا تسارعان لإمداد أوكرانيا بدبابات نوعية بطلب أمريكي مباشر، وبعد استغاثات متتالية من الرئيس الأوكراني، ثم جاءت زيارة بايدن إلى كييف، لتؤكد عكس الإدعاءات الغربية".فخلال الزيارة التي قام بها للعاصمة الأوكرانية كييف، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقاعلى الوضع في كييف: إن أياما وأشهرا وسنوات صعبة تنتظر أوكرانيا. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، إذ وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.يشار إلى أن زيارة بايدن إلى أوكرانيا، تم تنظيمها سرا لأسباب أمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-استراتيجي-زيارة-بايدن-إلى-أوكرانيا-لتوريط-الأوروبيين-أكثر-واستنزاف-خزائنهم-1073770874.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تعهدوا-بتقديم-نحو-700-دبابة-وآلاف-المركبات-المدرعة-1073762582.html

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