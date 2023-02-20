دراسة تكشف عن فطر شهير يحسن وظائف الدماغ
© Photo / pixabay- LoggaWigglerفطر عيش الغراب
© Photo / pixabay- LoggaWiggler
يشتهر فطر "عرف الأسد" بفوائده المختلفة للصحة العقلية، وتدعم الأبحاث الحديثة إمكاناته في الحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب أو الحد من الضرر الناجم عن مرض الزهايمر.
ونشرت مجلة "ساينس أليرت"، اليوم الاثنين، دراسة جديدة أجراها فريق دولي من العلماء، حدد الباحثون خلالها المركبات الموجودة في فطر "عرف الأسد" وهو نوع من الفطريات الصالحة للأكل يُعرف أيضًا باسم "يامابوشيتاكي" والتي يمكن أن تعزز نمو الأعصاب وتقوي الذاكرة.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة فريديريك مونييه من معهد كوينزلاند للدماغ: "تم استخدام عينات من ما يسمى فطر عرف الأسد في الطب التقليدي في البلدان الآسيوية لقرون، لكننا أردنا أن نحدد علميًا تأثيرها المحتمل على خلايا الدماغ".
عزل الباحثون مركبًا من فطر عرف الأسد جنبًا إلى جنب مع مشتق له كاره للماء يسمى "هيريسين أيه" واختبروا تأثيرها على الخلايا العصبية المستزرعة من أجنة الفئران.
أظهرت العينات "تأثير تغذية عصبي واضح"، مما أدى إلى مضاعفة المحاور الطويلة - الروابط الشبيهة بالخيوط التي تنقل النبضات بعيدًا عن الخلايا العصبية - وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد العصبونات، أو الإسقاطات الصغيرة من الخلايا العصبية التي يمكن أن تنمو بشكل كامل المحاور الوظيفية أو التشعبات.
يقول مونييه: "قامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات المعزولة من الفطر على خلايا المخ المستنبتة، ومن المدهش أننا وجدنا أن المركبات النشطة تعزز إسقاطات الخلايا العصبية، وتمتد وتتصل بالخلايا العصبية الأخرى".
باستخدام الفحص المجهري فائق الدقة، وجدنا أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد إلى حد كبير من حجم مخاريط النمو، وهي مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ.
وأظهرت الأبحاث أن مخاريط النمو تقود تطوير المحاور، مما يساعد هذه الامتدادات الحاسمة على التفرع من خلية عصبية واحدة والتنقل للتواصل مع خلية مستهدفة دقيقة.
تضمنت الدراسة أيضًا تجارب سلوكية على الفئران، مصممة لاختبار كيفية تأثير المركبات الفطرية على ذاكرة القوارض. وتشير النتائج إلى أن "المكملات الغذائية بمستخلص خام من الفطر عززت بشكل ملحوظ ذاكرة التعرف".
وأشار الباحثون إلى أن الأبحاث السابقة التي أجريت على فطر "عرف الأسد" تشير إلى أن تأثيره الشهير المعزز للذاكرة قد يحدث لأنه يعزز تكوين الخلايا العصبية، ويبدو أن هذه الدراسة تدعم هذا التفسير.