دول الشرق الأوسط تبدي اهتمامها بالمقاتلات الروسية وطائرة "تشيك ميت"
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
صرح متحدث باسم الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، اليوم الاثنين، بأن دول الشرق الأوسط تبدي اهتمامًا بالطيران الحربي الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وبعد عرض المقاتلة من طراز "تشيك ميت" في دبي عام 2021.
أبو ظبي - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن معدات الطيران الروسية "أثبتت مكانتها المرموقة في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة. ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا فيما يتعلق بتوريد هذه المعدات، بما في ذلك دول المنطقة، في حال اهتمامها بذلك".
ونوّه المتحدث كذلك، بأن هناك عددًا من العملاء كان قد أعرب عن اهتمام متزايد بطائرة "تشيك ميت" التكتيكية الخفيفة، وذلك بعد نتائج العرض الأول لنموذج لهذه الطائرة خلال معرض دبي الدولي للمعدات الجوية الفضائية "معرض دبي للطيران 2021".
وأضاف المتحدث: "نحن منفتحون على الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا المشروع بصيغ مختلفة ذات اهتمام مشترك".
© Sputnikالمقاتلة "تشيك ميت"
المقاتلة "تشيك ميت"
© Sputnik
يذكر أن الطائرة من نوع "تشيك ميت" هي أول طائرة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تم تطويرها في شركة "سوخوي" (تعمل ضمن تشكيل المؤسسة العامة لصناعة الطائرات التابعة لمؤسسة "روستيخ") وقد تم تقديم هذه المقاتلة في يوليو/تموز عام 2021، في معرض "ماكس-2021" للمعدات الجوية والفضائية.
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وفي العام ذاته، أقيم عرض لهذه الطائرة، الأول من نوعه، في الخارج في معرض دبي.
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
© Sputnik . Alexei Nikolskiy/
وتشمل الميزات الرئيسية للطائرة المذكورة التخفي والتكلفة المنخفضة لكل ساعة طيران، والهندسة الهيكلية المفتوحة والمؤشرات العالية في معايير الفعالية والتكلفة.