https://sputnikarabic.ae/20230220/زيدان-يحصل-على-وظيفة-جديدة-بعيدا-عن-كرة-القدم-1073739270.html
زيدان يحصل على وظيفة جديدة بعيدا عن كرة القدم
زيدان يحصل على وظيفة جديدة بعيدا عن كرة القدم
اختار الفرنسي زين الدين زيدان وظيفة جديدة بعيدة عن عالم كرة القدم، وذلك بعد آخر ظهور له في ملاعب كرة القدم في 27 مايو/أيار 2021. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:36+0000
2023-02-20T07:36+0000
2023-02-20T07:36+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
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أصبح زيدان سفيرا لفريق "ألبين إف ون" الذي ينافس في سباقات "الفورمولا ون"، والمملوك لشركة "رينو" الفرنسية الشهيرة.وأعلن زيدان عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلا: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا، وقضاء أمسية رائعة معكم. لقد رأيت أشياء رائعة، ويسعدني جداً أن أكون جزءاً من فريق ألبين، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة لوران (الرئيس التنفيذي للشركة) أعتقد أنها ستكون شراكة رائعة".وحول عودته للتدريب في كرة القدم، قال زيدان: "الآن لديّ وقت لألبين، لكني لا أعرف إلى متى! ما أعلمه هو أنني أريد العودة إلى التدريب مرة أخرى".يذكر أن زيدان أصبح أول مدرب في تاريخ أوروبا، يفوز بالبطولة لثلاث مرات متتالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
زيدان يحصل على وظيفة جديدة بعيدا عن كرة القدم
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اختار الفرنسي زين الدين زيدان وظيفة جديدة بعيدة عن عالم كرة القدم، وذلك بعد آخر ظهور له في ملاعب كرة القدم في 27 مايو/أيار 2021.
أصبح زيدان سفيرا لفريق "ألبين إف ون" الذي ينافس في سباقات "الفورمولا ون"، والمملوك لشركة "رينو" الفرنسية الشهيرة.
وأعلن زيدان عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلا: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا، وقضاء أمسية رائعة معكم. لقد رأيت أشياء رائعة، ويسعدني جداً أن أكون جزءاً من فريق ألبين، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلة لوران (الرئيس التنفيذي للشركة) أعتقد أنها ستكون شراكة رائعة".
وحول عودته للتدريب في كرة القدم، قال زيدان: "الآن لديّ وقت لألبين، لكني لا أعرف إلى متى! ما أعلمه هو أنني أريد العودة إلى التدريب مرة أخرى".
يذكر أن زيدان أصبح أول مدرب في تاريخ أوروبا، يفوز بالبطولة لثلاث مرات متتالية.