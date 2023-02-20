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https://sputnikarabic.ae/20230220/سباق-خطير-بين-ثعالب-القطب-الشمالي-وكاسحة-جليد-نووية-فيديو--1073772142.html
سباق "خطير" بين ثعالب القطب الشمالي وكاسحة جليد نووية... فيديو
سباق "خطير" بين ثعالب القطب الشمالي وكاسحة جليد نووية... فيديو
رصد طاقم كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال" مشهدًا مثيرًا خلال عبور الكاسحة للطبقات الجليدية فوق القطب الشمالي. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T14:16+0000
2023-02-20T14:16+0000
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وشارك أفراد طاقم كاسحة الجليد النووية "أورال" لحظات طريفة لثعالب قطبية تجري بسرعة كبيرة أمام سفينتهم العملاقة وكأنها في سباق مع السفينة، وذلك أثناء عبور الكاسحة نهر ينيسي المتجمد جنوبي سيبيريا.ويتميز هذا الثعلب بفروه الأبيض في فصل الشتاء الذي يساعده على التمويه، وفي فصل الصيف يصبح لون فروه بني اللون، الأمر الذي يساعده أيضا على التخفي بعد ذوبان الثلوج.
https://sputnikarabic.ae/20230120/دب-قطبي-يتمعن-في-كاسحة-الجليد-الروسية-أورال-فيديو-1072501240.html
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سباق "خطير" بين ثعالب القطب الشمالي وكاسحة جليد نووية... فيديو

14:16 GMT 20.02.2023
© Photo / unsplash/Sridhar Chilimuriثعلب القطب الشمالي
ثعلب القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Photo / unsplash/Sridhar Chilimuri
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رصد طاقم كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال" مشهدًا مثيرًا خلال عبور الكاسحة للطبقات الجليدية فوق القطب الشمالي.
وشارك أفراد طاقم كاسحة الجليد النووية "أورال" لحظات طريفة لثعالب قطبية تجري بسرعة كبيرة أمام سفينتهم العملاقة وكأنها في سباق مع السفينة، وذلك أثناء عبور الكاسحة نهر ينيسي المتجمد جنوبي سيبيريا.

ويظهر في الفيديو قيام الثعالب البيضاء بمحاولة مجاراة السفينة العملاقة حيث عبرت أمام مقدمة السفينة عدة مرات قاطعة النهر القطبي المتجمد، ومعرضة حياتها للخطر.

يذكر أن الثعلب الأبيض أو ثعلب القطب الشمالي، هو ثعلب صغير موطنه القطب الشمالي ويمتلك قوى سمع حادة ويستطيع الحفر كالكلاب ويستطيع القفز كقط السرفال في قارة أفريقيا

دب أبيض في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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ويتميز هذا الثعلب بفروه الأبيض في فصل الشتاء الذي يساعده على التمويه، وفي فصل الصيف يصبح لون فروه بني اللون، الأمر الذي يساعده أيضا على التخفي بعد ذوبان الثلوج.
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