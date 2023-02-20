https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الأول-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-صور-1073797363.html

سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الأول لـ "آيدكس ونافدكس 2023"... صور

سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الأول لـ "آيدكس ونافدكس 2023"... صور

رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" الذي شهد حضورا كثيفا من مختلف الدول، التي حرص كل منها على إظهار أحدث منتجاته الدفاعية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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وتظهر الصور التي تم التقاطها من داخل المعرضين أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى وسائل الدفاع الجوي والتقنيات الحديثة التي تطورها كل دولة لتعزيز قدرات أسلحتها الهجومية والدفاعية على السواء.وشهد "آيدكس 2023" عرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات الحربية والطائرات المسيرة والقذائف المسيرة، فإن معرض الدفاع البحري شهد مشاركة مجموعة من السفن الحربية الضخمة من عدة دول إضافة إلى الوحدات البحرية الإماراتية والسفن العاملة في مجالات البيئة.وأجرت بعض الدول محاكاة لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة التي تطورها وكان من بين ذلك محاكاة تنفيذ قذف مدفعي بقذائف الهاون واستخدام الصواريخ المضادة للدروع في محاكاة تدمير أهداف برية.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230220/3-مروحيات-روسية-تظهر-في-اليوم-الأول-لـ-آيدكس-2023-صور-وفيديو-1073792722.html

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