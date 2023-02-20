https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-تشارك-في-منتدى-الإعلام-السعودي-بالرياض-1073784827.html
"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض
"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض
شارك مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، اليوم الاثنين، في جلسة "وكالات الأنباء بين كان وسنكون" في منتدى الإعلام السعودي المقام بالرياض. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T17:52+0000
2023-02-20T17:52+0000
2023-02-20T18:00+0000
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وشارك في النقاش رئيس وكالة الأنباء السعودية، فهد عكران، ورئيسة تحرير صحيفة "ديلي تريبون" فيرجينيا أغاتاي من الفيليبين.وأشار بوشكوف إلى أنه "بعد نتائج التواصل مع الزملاء السعوديين، يسعدنا أن ندرك مرة أخرى أنه في عصرنا هذا، يدرك أي ممثل لصناعة الإعلام الدولي أهمية تنويع مصادر معلوماته".يعد منتدى الإعلام السعودي حدثًا إعلاميًا دوليًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ففي هذا العام، 2023، يجمع المنتدى الذي موضوعه الرئيسي: الإعلام في عالم متغير، أكثر من 1000 خبير وصحفي ودبلوماسي من عشرات البلدان حول العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, السعودية
سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, السعودية
"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض
17:52 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 18:00 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
شارك مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، اليوم الاثنين، في جلسة "وكالات الأنباء بين كان وسنكون" في منتدى الإعلام السعودي المقام بالرياض.
وشارك في النقاش رئيس وكالة الأنباء السعودية، فهد عكران، ورئيسة تحرير صحيفة "ديلي تريبون" فيرجينيا أغاتاي من الفيليبين.
كما شاركت المدير التنفيذي بشأن المحتوى الإخباري لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبد الله عبد الكريم، وكذلك مقدم قناة الإخبارية التلفزيونية وليد خنفور من السعودية.
وأشار بوشكوف إلى أنه "بعد نتائج التواصل مع الزملاء السعوديين، يسعدنا أن ندرك مرة أخرى أنه في عصرنا هذا، يدرك أي ممثل لصناعة الإعلام الدولي أهمية تنويع مصادر معلوماته".
الطلب على سبوتنيك كبديل لوسائل الإعلام الغربية أكثر من أي وقت مضى.
فاسيلي بوشكوف
مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"
يعد منتدى الإعلام السعودي حدثًا إعلاميًا دوليًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ففي هذا العام، 2023، يجمع المنتدى الذي موضوعه الرئيسي: الإعلام في عالم متغير، أكثر من 1000 خبير وصحفي ودبلوماسي من عشرات البلدان حول العالم.