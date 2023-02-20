https://sputnikarabic.ae/20230220/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مناطق-شرق-أوكرانيا-1073798591.html
صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين، في مناطق شرق أوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T23:38+0000
2023-02-20T23:38+0000
2023-02-20T23:38+0000
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، سومي، بولتافا، خاركوف، تشيرنيهيف، تشيركاسي، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1073401387.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين، في مناطق شرق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات
، سومي، بولتافا، خاركوف، تشيرنيهيف، تشيركاسي، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا
من زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.