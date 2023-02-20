طائرات حربية إماراتية تنفذ استعراضا جويا في سماء "آيدكس ونافدكس 2023"

ورصدت "سبوتنيك" بالصور بعض لقطات العرض الجوي الذي شاركت فيه طائرات حربية ثابتة الأجنحة خلال عبورها أجواء معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023".وظهر خلال الاستعراض الجوي سرب طائرات يضم 7 مقاتلات تتحرك بسرعة مكنتها من كسر حاجز الصوت، وهي المرحلة التي تتجاوز فيها سرعة الطائرة سرعة الصوت ويرافقها صدور ضجيج هائل.وتقدر سرعة الصوت بـ (1 ماخ) وهو يساوي 1225 كم في الساعة، وهو معدل تستطيع جميع الطائرات الحربية الحديثة تجاوزه بمستويات مختلفة بعضها يصل إلى أضعافه.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.ويضم المعرض أكثر من 200 عيّنة كاملة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والتجهيزات: منظومات صواريخ دفاع جوي ومنظومات رادارات وأسلحة مدفعية وأسلحة خفيفة وأجهزة بصرية عسكرية وذخيرة وتقنيات متنوعة. كما يضم المعرض معدات جوية من إنتاج شركة "مروحيات روسيا".يذكر أن الجناح الروسي في معرض "آيديكس-2023" يشهد ازدحاماً، حيث يهتم زوار المعرض سواء كانوا من الروس أو الأجانب بمنتجات الصناعات الوطنية الروسية. وقد قام رئيس الوفد الروسي في هذا المعرض وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بزيارة الجناح الروسي والتعرف على المعروضات.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
ويضم المعرض أكثر من 200 عيّنة كاملة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والتجهيزات: منظومات صواريخ دفاع جوي ومنظومات رادارات وأسلحة مدفعية وأسلحة خفيفة وأجهزة بصرية عسكرية وذخيرة وتقنيات متنوعة. كما يضم المعرض معدات جوية من إنتاج شركة "مروحيات روسيا".
يذكر أن الجناح الروسي في معرض "آيديكس-2023" يشهد ازدحاماً، حيث يهتم زوار المعرض سواء كانوا من الروس أو الأجانب بمنتجات الصناعات الوطنية الروسية. وقد قام رئيس الوفد الروسي في هذا المعرض وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بزيارة الجناح الروسي والتعرف على المعروضات.