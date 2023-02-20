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https://sputnikarabic.ae/20230220/علماء-روس-يطورون-نسيجا-مقاوما-للنار-والماء-1073767960.html
علماء روس يطورون نسيجا مقاوما للنار والماء
علماء روس يطورون نسيجا مقاوما للنار والماء
طور علماء روس نوعا من النسيج يقاوم النار والماء والعوامل الضارة الأخرى في نفس الوقت. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:19+0000
2023-02-20T13:19+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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توصل فريق من علماء جامعة "سان بطرسبورغ" للتقنيات الصناعية والتصميم طريقة لتشطيب النسيج، بحسب ما صرحت وزارة العلوم والتعليم العالي لـ"سبوتنيك".يعتمد التطوير الجديد على الأقمشة المصنوعة من ما يسمى "ألياف ميتا أراميد"، والتي في الحالة الخام يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 450 درجة مئوية.وفقا للعلماء، سيكون اختراعهم مطلوبا في إنتاج ملابس العمل وأقمشة الأثاث غير القابلة للاشتعال وأغطية الأرضيات، فضلا عن الكساء الداخلي للمركبات - السفن والسيارات والقطارات والمركبات الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا "النسيج الذكي" لإنتاج ملابس واقية بألوان مختلفة.هذا وتم تطوير هذه التقنية على دفعات تجريبية ويتم تقديمها للشركات المحلية التي تنتج أقمشة وظيفية لأغراض مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-جديدة-لحماية-المحاصيل-من-الآفات-1073750714.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

علماء روس يطورون نسيجا مقاوما للنار والماء

13:19 GMT 20.02.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovمركبات نانوية هجينة "ناقلات نانو" لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
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طور علماء روس نوعا من النسيج يقاوم النار والماء والعوامل الضارة الأخرى في نفس الوقت.
توصل فريق من علماء جامعة "سان بطرسبورغ" للتقنيات الصناعية والتصميم طريقة لتشطيب النسيج، بحسب ما صرحت وزارة العلوم والتعليم العالي لـ"سبوتنيك".
موظفة نباتات الحضانة النباتية تزرع الشتلات الزراعية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لحماية المحاصيل من الآفات
09:22 GMT
يعتمد التطوير الجديد على الأقمشة المصنوعة من ما يسمى "ألياف ميتا أراميد"، والتي في الحالة الخام يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 450 درجة مئوية.
وتمكن العلماء من حل هذه المشكلة، فهم لم يحصلوا فقط على قماش ذو لون نهائي، بل قاموا أيضا بتوسيع نطاق درجات الحرارة لاستخدامه. وبعد الانتهاء، تستطيع "الأقمشة الذكية" تحمل درجات الحرارة من 80 درجة تحت الصفر إلى 540 درجة مئوية، مع الحفاظ على قوتها.
وفقا للعلماء، سيكون اختراعهم مطلوبا في إنتاج ملابس العمل وأقمشة الأثاث غير القابلة للاشتعال وأغطية الأرضيات، فضلا عن الكساء الداخلي للمركبات - السفن والسيارات والقطارات والمركبات الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا "النسيج الذكي" لإنتاج ملابس واقية بألوان مختلفة.
هذا وتم تطوير هذه التقنية على دفعات تجريبية ويتم تقديمها للشركات المحلية التي تنتج أقمشة وظيفية لأغراض مختلفة.
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