https://sputnikarabic.ae/20230220/فرنسا-ترسل-مدرعات-قديمة-إلى-أوكرانيا-1073759045.html
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
قد تحصل التشكيلات المسلحة لنظام كييف قريبًا على نوع آخر من مركبات القتال المجنزرة للمشاة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:57+0000
2023-02-20T10:57+0000
2023-02-20T10:57+0000
رصد عسكري
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أفادت مصادر أوكرانية أن فرنسا قررت إرسال 25 AMX-10R إلى كييف.حاليًا، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشغيل "بي إم بي-1" و "بي إم بي-2" السوفيتية، وM80A التي سلمتها سلوفينيا. من المتوقع وصول أكثر من مئة M2A2ODS Bradleys الأمريكية.أما بالنسبة للتكنولوجيا الفرنسية، فقد بدأ تطويرها في منتصف الستينيات وتم تبنيها منذ نصف قرن.كان من المفترض أن تحل هذه المركبات محل ناقلات الجند المدرعة AMX-VCI القديمة وتعتبر ردًا على بي إم بي-1، التي ظهرت في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
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قد تحصل التشكيلات المسلحة لنظام كييف قريبًا على نوع آخر من مركبات القتال المجنزرة للمشاة.
أفادت مصادر أوكرانية أن فرنسا قررت إرسال 25 AMX-10R إلى كييف.
حاليًا، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشغيل "بي إم بي-1" و "بي إم بي-2" السوفيتية، وM80A التي سلمتها سلوفينيا. من المتوقع وصول أكثر من مئة M2A2ODS Bradleys الأمريكية.
أما بالنسبة للتكنولوجيا الفرنسية، فقد بدأ تطويرها في منتصف الستينيات
وتم تبنيها منذ نصف قرن.
كان من المفترض أن تحل هذه المركبات محل ناقلات الجند المدرعة AMX-VCI القديمة وتعتبر ردًا على بي إم بي-1، التي ظهرت في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".