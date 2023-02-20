عربي
https://sputnikarabic.ae/20230220/فرنسا-ترسل-مدرعات-قديمة-إلى-أوكرانيا-1073759045.html
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا
قد تحصل التشكيلات المسلحة لنظام كييف قريبًا على نوع آخر من مركبات القتال المجنزرة للمشاة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:57+0000
2023-02-20T10:57+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542776_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_9f6e6f7eb758f9485fc2717cce387a07.jpg
أفادت مصادر أوكرانية أن فرنسا قررت إرسال 25 AMX-10R إلى كييف.حاليًا، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشغيل "بي إم بي-1" و "بي إم بي-2" السوفيتية، وM80A التي سلمتها سلوفينيا. من المتوقع وصول أكثر من مئة M2A2ODS Bradleys الأمريكية.أما بالنسبة للتكنولوجيا الفرنسية، فقد بدأ تطويرها في منتصف الستينيات وتم تبنيها منذ نصف قرن.كان من المفترض أن تحل هذه المركبات محل ناقلات الجند المدرعة AMX-VCI القديمة وتعتبر ردًا على بي إم بي-1، التي ظهرت في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542776_232:0:1939:1280_1920x0_80_0_0_dec18ad3e36e1615c30a028ff8043dc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

فرنسا ترسل مدرعات قديمة إلى أوكرانيا

10:57 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قد تحصل التشكيلات المسلحة لنظام كييف قريبًا على نوع آخر من مركبات القتال المجنزرة للمشاة.
أفادت مصادر أوكرانية أن فرنسا قررت إرسال 25 AMX-10R إلى كييف.
حاليًا، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بتشغيل "بي إم بي-1" و "بي إم بي-2" السوفيتية، وM80A التي سلمتها سلوفينيا. من المتوقع وصول أكثر من مئة M2A2ODS Bradleys الأمريكية.
أما بالنسبة للتكنولوجيا الفرنسية، فقد بدأ تطويرها في منتصف الستينيات وتم تبنيها منذ نصف قرن.
كان من المفترض أن تحل هذه المركبات محل ناقلات الجند المدرعة AMX-VCI القديمة وتعتبر ردًا على بي إم بي-1، التي ظهرت في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала