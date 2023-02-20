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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/قذيفة-روسية-تضرب-رادارا-أمريكيا-على-الطابق-التاسع-فيديو-1073736389.html
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:09+0000
2023-02-20T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو بالتفصيل كيف يتم تجميع مقذوف، يتكون من قسم للتحكم ورأس حربي، ويتم إعداده وتوجيهه نحو هدف.تم الإطلاق من مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. يتم تضمين "كراسنوبول" عالية الدقة فقط في ترسانته.سيكون من المستحيل ضرب مثل هذا الرادار المخفي بذكاء بوسائل المدفعية التقليدية. اصطدمت القذيفة بالنافذة وهدمت الأرضية والسقف بالكامل مع الرادار، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يعتبر رادار "AN / TPQ" هدفًا قيّمًا للغاية. يسمح هذا الرادار للعدو بتتبع مكان إطلاق المدفعية أو قذائف الهاون الروسية وضربها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو

05:09 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.
يُظهر الفيديو بالتفصيل كيف يتم تجميع مقذوف، يتكون من قسم للتحكم ورأس حربي، ويتم إعداده وتوجيهه نحو هدف.
تم الإطلاق من مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. يتم تضمين "كراسنوبول" عالية الدقة فقط في ترسانته.
سيكون من المستحيل ضرب مثل هذا الرادار المخفي بذكاء بوسائل المدفعية التقليدية. اصطدمت القذيفة بالنافذة وهدمت الأرضية والسقف بالكامل مع الرادار، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يعتبر رادار "AN / TPQ" هدفًا قيّمًا للغاية. يسمح هذا الرادار للعدو بتتبع مكان إطلاق المدفعية أو قذائف الهاون الروسية وضربها.
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