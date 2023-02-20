https://sputnikarabic.ae/20230220/قذيفة-روسية-تضرب-رادارا-أمريكيا-على-الطابق-التاسع-فيديو-1073736389.html
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:09+0000
2023-02-20T05:09+0000
2023-02-20T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو بالتفصيل كيف يتم تجميع مقذوف، يتكون من قسم للتحكم ورأس حربي، ويتم إعداده وتوجيهه نحو هدف.تم الإطلاق من مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. يتم تضمين "كراسنوبول" عالية الدقة فقط في ترسانته.سيكون من المستحيل ضرب مثل هذا الرادار المخفي بذكاء بوسائل المدفعية التقليدية. اصطدمت القذيفة بالنافذة وهدمت الأرضية والسقف بالكامل مع الرادار، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يعتبر رادار "AN / TPQ" هدفًا قيّمًا للغاية. يسمح هذا الرادار للعدو بتتبع مكان إطلاق المدفعية أو قذائف الهاون الروسية وضربها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061726782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_933bdc32271a22f7e2232fdcb07ec392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة روسية تضرب رادارا أمريكيا على الطابق التاسع... فيديو
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نشرت قناة "فويني أوسفيدوميتيل" لقطات فريدة لاستخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجهة في منطقة أفدييفكا، حيث تمكن طاقم المدفعية من تدمير الرادار الأمريكي المضاد للبطارية AN / TPQ، المثبت في الطابق التاسع من مبنى شاهق.
يُظهر الفيديو بالتفصيل كيف يتم تجميع مقذوف، يتكون من قسم للتحكم ورأس حربي، ويتم إعداده وتوجيهه نحو هدف.
تم الإطلاق من مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم. يتم تضمين "كراسنوبول" عالية الدقة
فقط في ترسانته.
سيكون من المستحيل ضرب مثل هذا الرادار المخفي بذكاء بوسائل المدفعية التقليدية. اصطدمت القذيفة بالنافذة وهدمت الأرضية والسقف بالكامل مع الرادار، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يعتبر رادار "AN / TPQ" هدفًا قيّمًا للغاية. يسمح هذا الرادار للعدو بتتبع مكان إطلاق المدفعية أو قذائف الهاون الروسية وضربها.