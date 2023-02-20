كوريا الشمالية ترد على مناورات سيئول وواشنطن بصاروخين باليستيين
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، اليوم الاثنين، في ثاني اختبار لأسلحتها خلال 48 ساعة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها تدريب لقاذفة صواريخ قادرة على شن "هجوم نووي تكتيكي" يمكنه القضاء على القواعد الجوية للعدو بالكامل.
اختبرت كوريا الشمالية بالفعل أحد أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات قوة، يوم السبت، وحذرت من أن المزيد قادم، مع وصف شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، المحيط الهادئ بأنه "مجال إطلاق النار" لكوريا الشمالية، بحسب "فرانس برس".
قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن التدريبات الصاروخية التي أجريت اليوم الاثنين وتتضمن "قاذفات إطلاق صواريخ متعددة ضخمة للغاية، وسائل الهجوم النووي التكتيكي"، أظهرت أن الجيش الكوري الشمالي يمكنه أن يردع ويتصدى للمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.
أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية، في اليوم السابق.
وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وغطى مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية، في اليوم السابق.
وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وغطى مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.