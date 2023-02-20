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مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
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https://sputnikarabic.ae/20230220/كيف-تسببت-العقوبات-الأمريكية-الجائرة-في-أزمات-إنسانية-طاحنة؟-1073779152.html
كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟
كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟
تلجأ أمريكا إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:26+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟

15:26 GMT 20.02.2023
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تلجأ أمريكا إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة دبلوماسية شديدة التأثير.
كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟ - سبوتنيك عربي
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