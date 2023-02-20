https://sputnikarabic.ae/20230220/كيف-تسببت-العقوبات-الأمريكية-الجائرة-في-أزمات-إنسانية-طاحنة؟-1073779152.html
كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟
كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟
تلجأ أمريكا إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:26+0000
2023-02-20T15:26+0000
2023-02-20T15:26+0000
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كيف تسببت العقوبات الأمريكية الجائرة في أزمات إنسانية طاحنة؟
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تلجأ أمريكا إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة دبلوماسية شديدة التأثير.