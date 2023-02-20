عربي
https://sputnikarabic.ae/20230220/ماكرون-يؤكد-لزيلينسكي-دعم-خطة-كييف-للسلام-على-الساحة-الدولية-1073735174.html
ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية
ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية
أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد أن فرنسا ستدعم خطة كييف للسلام على... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T00:11+0000
2023-02-20T00:11+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064600499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ce00815c2ed9b297a563ce133084e9f.jpg
باريس - سبوتنيك. وقال الإليزيه إن ماكرون "كرر تمسكه بخطة السلام المتضمنة عشر نقاط التي اقترحها زيلينسكي، وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال الأحداث الدبلوماسية المقبلة".وذكرت وسائل الإعلام أنه خلال المحادثة الهاتفية، تطرق الجانبان أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، والذي عبر عنه قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي اختتم يوم الأحد.وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر 2022 لمجموعة العشرين، وتدعو الخطة إلى: السلامة الإشعاعية والنووية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، الإفراج عن كل السجناء، استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية، وقف الأعمال العسكرية، عودة العدالة، الرد على الإبادة البيئية، منع التصعيد، تحديد نهاية الصراع.صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".
https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تكشف-مخططا-استفزازيا-أوكرانيا-لنشر-التلوث-الإشعاعي-وإلصاق-التهمة-بموسكو-1073721116.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064600499_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c8e8180ea0d501c4a75680339740e070.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, الأخبار

ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية

00:11 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
تابعنا عبرTelegram
أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد أن فرنسا ستدعم خطة كييف للسلام على الساحة الدولية.
باريس - سبوتنيك. وقال الإليزيه إن ماكرون "كرر تمسكه بخطة السلام المتضمنة عشر نقاط التي اقترحها زيلينسكي، وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال الأحداث الدبلوماسية المقبلة".
وذكرت وسائل الإعلام أنه خلال المحادثة الهاتفية، تطرق الجانبان أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، والذي عبر عنه قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي اختتم يوم الأحد.
وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر 2022 لمجموعة العشرين، وتدعو الخطة إلى: السلامة الإشعاعية والنووية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، الإفراج عن كل السجناء، استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية، وقف الأعمال العسكرية، عودة العدالة، الرد على الإبادة البيئية، منع التصعيد، تحديد نهاية الصراع.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
أمس, 15:45 GMT
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".
وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".
وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала