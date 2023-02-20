عربي
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
https://sputnikarabic.ae/20230220/مسؤول-إيراني-يحذر-من-مشروع-تنفذه-إسرائيل-خطير-جدا-على-بلده-1073780724.html
مسؤول إيراني يحذر من مشروع تنفذه إسرائيل "خطير جدا" على بلده
مسؤول إيراني يحذر من مشروع تنفذه إسرائيل "خطير جدا" على بلده
قال سكرتير المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، عباس عراقجي، إن إسرائيل تعمل على تنفيذ مشروع نزع الشرعية عن بلاده، وهذا خطير جدا". 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:58+0000
2023-02-20T15:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065320462_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_e960955538fcf9fd9000a84884b2208f.jpg
وأوضح عراقجي، الذي شغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في المفاوضات النووية، أن المشروع الإسرائيلي يستهدف "التشهیر والأمننة ونزع الشرعية عن الجمهورية الإسلامية في العالم"، في إشارة إلى الاضطرابات الأخيرة في البلاد، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا "يؤثر على مصالح إيران، ويجب على النظام الاهتمام به".وأضاف أنه "على الرغم من أنني أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أقوى من هؤلاء ولا يوجد صفصاف يهتز مع هذه الرياح، لكن لا ينبغي أن نسمح بزيادة تكاليفها".وتابع: "أيادي الصهاينة واضحة في هذا المشروع. إنهم يحاولون تصوير إيران على أنها تهديد ونظام غير مقبول. هذا يؤثر على علاقاتنا الخارجية ويقلل من تعاوننا مع الدول الأخرى. أي أنها تخلق جواً تتردد فيه الدول في التعاون مع إيران".وأضاف: "يجب أن نعلم أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح، وأن كل دولة تتعاون أو تعارض مع دول أخرى على أساس مصالحها، والدبلوماسية هي فن مواءمة مصالح المرء مع مصالح الآخرين".
https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-يتهم-إيران-بمهاجمة-ناقلة-نفط-إسرائيلية-في-مياه-الخليج-1073711998.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065320462_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_b9c1a5a7fcf604508ae950e6bcdd6057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مسؤول إيراني يحذر من مشروع تنفذه إسرائيل "خطير جدا" على بلده

15:58 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالحياة اليومية في طهران، إيران
الحياة اليومية في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال سكرتير المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، عباس عراقجي، إن إسرائيل تعمل على تنفيذ مشروع نزع الشرعية عن بلاده، وهذا خطير جدا".
وأوضح عراقجي، الذي شغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في المفاوضات النووية، أن المشروع الإسرائيلي يستهدف "التشهیر والأمننة ونزع الشرعية عن الجمهورية الإسلامية في العالم"، في إشارة إلى الاضطرابات الأخيرة في البلاد، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا "يؤثر على مصالح إيران، ويجب على النظام الاهتمام به".
مشددا على أنه "يجب ألا نسمح لهذا الفضاء أن يتشكل أكثر من هذا وأن نتحرك باتجاه تقليص هذه المساحة"، مؤكد أن "هذا يتطلب كلا من الدبلوماسية وتبني سلسلة من السياسات الصحيحة والدبلوماسية الإعلامية والدبلوماسية العامة".
وأضاف أنه "على الرغم من أنني أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أقوى من هؤلاء ولا يوجد صفصاف يهتز مع هذه الرياح، لكن لا ينبغي أن نسمح بزيادة تكاليفها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية في مياه الخليج
أمس, 11:32 GMT
وتابع: "أيادي الصهاينة واضحة في هذا المشروع. إنهم يحاولون تصوير إيران على أنها تهديد ونظام غير مقبول. هذا يؤثر على علاقاتنا الخارجية ويقلل من تعاوننا مع الدول الأخرى. أي أنها تخلق جواً تتردد فيه الدول في التعاون مع إيران".
وأضاف: "يجب أن نعلم أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح، وأن كل دولة تتعاون أو تعارض مع دول أخرى على أساس مصالحها، والدبلوماسية هي فن مواءمة مصالح المرء مع مصالح الآخرين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала