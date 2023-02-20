https://sputnikarabic.ae/20230220/مساعدات-بايدن-العسكرية-لأوكرانيا-تكسر-حاجز-الـ30-مليار-دولار-1073786540.html
مساعدات بايدن العسكرية لأوكرانيا تكسر حاجز الـ30 مليار دولار
مساعدات بايدن العسكرية لأوكرانيا تكسر حاجز الـ30 مليار دولار
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان اليوم الاثنين، أن المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T18:33+0000
2023-02-20T18:33+0000
2023-02-20T18:33+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في البيان: "إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 30.4 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بصواريخ لراجمات "هيمارس" وقذائف مدفعية وأربع مركبات قتالية إضافية من طراز برادلي ومعدات أخرى".وذكر البيان اليوم الاثنين: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".
https://sputnikarabic.ae/20230220/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-تهاجم-زيارة-بايدن-إلى-كييف-أوكرانيا-ستقود-أمريكا-إلى-حرب-عالمية-1073782986.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات بايدن العسكرية لأوكرانيا تكسر حاجز الـ30 مليار دولار
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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان اليوم الاثنين، أن المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز حاجز الـ 30 مليار دولار.
وجاء في البيان
: "إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 30.4 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط من العام 2022 بلغ حجم المساعدة 29.8 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بصواريخ لراجمات "هيمارس" وقذائف مدفعية وأربع مركبات قتالية إضافية من طراز برادلي ومعدات أخرى".
وذكر البيان اليوم الاثنين
: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".