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مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
https://sputnikarabic.ae/20230220/مصدر-لـسبوتنيك-السفارة-الأمريكية-أبلغت-روسيا-بشأن-زيارة-بايدن-إلى-كييف-لأسباب-أمنية--1073774141.html
مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية لدى روسيا أبلغت موسكو بشأن زيارة بايدن إلى كييف لأسباب أمنية في المقام الأول. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T14:36+0000
2023-02-20T15:18+0000
روسيا
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وقال المصدر إن "السفارة الأمريكية (لدى موسكو) أخطرت الجانب الروسي بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى".قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إفادة صحفية في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا الاتحادية بزيارة جو بايدن إلى كييف قبل ساعات قليلة من مغادرته.وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"

14:36 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalevالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية لدى روسيا أبلغت موسكو بشأن زيارة بايدن إلى كييف لأسباب أمنية في المقام الأول.
وقال المصدر إن "السفارة الأمريكية (لدى موسكو) أخطرت الجانب الروسي بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى".
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إفادة صحفية في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا الاتحادية بزيارة جو بايدن إلى كييف قبل ساعات قليلة من مغادرته.

وقال سوليفان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "أبلغنا روسيا أن الرئيس بايدن سيغادر إلى كييف قبل ساعات قليلة من المغادرة من أجل تجنب حالة الصراع".

وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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10:03 GMT
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
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