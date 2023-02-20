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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مصدر-مفاوضات-تمديد-صفقة-الحبوب-تدخل-مرحلة-نشطة-في-الأيام-المقبلة-1073735816.html
مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة
مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" ان مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" ستدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها "لن تكون سهلة". 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T03:09+0000
2023-02-20T03:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف المصدر لسبوتنيك ردا على سؤال حول سير مفاوضات تمديد شروط الصفقة، قائلا :"أعتقد أن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة مطلع الأسبوع"، وأشار إلى أن المفاوضات "لن تكون سهلة، فهذا واضح، لكن العمل مستمر".وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف إن البلدان ذات الدخل المرتفع تلقت معظم المواد الغذائية الأوكرانية، التي يتم توريدها عبر "ممر الحبوب".وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكرانيين هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع 47% ، بدخل أعلى من المتوسط ​​(الصين والأردن وماليزيا ...إلخ.) 6.1 مليون طن (33%) ، الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان، إلخ.) - 2.9 مليون طن (16%). إثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وأيضًا إلى جيبوتي)، أرسلت ما مجموعه 527 551 طنًا (3 %)، منها 169 396 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".وبحسب الدبلوماسي، فإن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض - في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، كانت تقارب 4% والآن هي 3%.
https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-اتفاق-الحبوب-تحول-من-مبادرة-إنسانية-إلى-تجارية-بحتة-1073341760.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة

03:09 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" ان مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" ستدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها "لن تكون سهلة".
موسكو - سبوتنيك. وأضاف المصدر لسبوتنيك ردا على سؤال حول سير مفاوضات تمديد شروط الصفقة، قائلا :"أعتقد أن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة مطلع الأسبوع"، وأشار إلى أن المفاوضات "لن تكون سهلة، فهذا واضح، لكن العمل مستمر".
وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف إن البلدان ذات الدخل المرتفع تلقت معظم المواد الغذائية الأوكرانية، التي يتم توريدها عبر "ممر الحبوب".
وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكرانيين هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع 47% ، بدخل أعلى من المتوسط ​​(الصين والأردن وماليزيا ...إلخ.) 6.1 مليون طن (33%) ، الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان، إلخ.) - 2.9 مليون طن (16%). إثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وأيضًا إلى جيبوتي)، أرسلت ما مجموعه 527 551 طنًا (3 %)، منها 169 396 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".
وبحسب الدبلوماسي، فإن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض - في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، كانت تقارب 4% والآن هي 3%.
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