https://sputnikarabic.ae/20230220/مصدر-مفاوضات-تمديد-صفقة-الحبوب-تدخل-مرحلة-نشطة-في-الأيام-المقبلة-1073735816.html

مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة

مصدر: مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" تدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة

قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" ان مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" ستدخل مرحلة نشطة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها "لن تكون سهلة". 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T03:09+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضاف المصدر لسبوتنيك ردا على سؤال حول سير مفاوضات تمديد شروط الصفقة، قائلا :"أعتقد أن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة مطلع الأسبوع"، وأشار إلى أن المفاوضات "لن تكون سهلة، فهذا واضح، لكن العمل مستمر".وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف إن البلدان ذات الدخل المرتفع تلقت معظم المواد الغذائية الأوكرانية، التي يتم توريدها عبر "ممر الحبوب".وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكرانيين هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع 47% ، بدخل أعلى من المتوسط ​​(الصين والأردن وماليزيا ...إلخ.) 6.1 مليون طن (33%) ، الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان، إلخ.) - 2.9 مليون طن (16%). إثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وأيضًا إلى جيبوتي)، أرسلت ما مجموعه 527 551 طنًا (3 %)، منها 169 396 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".وبحسب الدبلوماسي، فإن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض - في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، كانت تقارب 4% والآن هي 3%.

https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-اتفاق-الحبوب-تحول-من-مبادرة-إنسانية-إلى-تجارية-بحتة-1073341760.html

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