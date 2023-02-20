https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-27-أوكرانية-في-خاركوف-1073759925.html
الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو -27" في نطاق مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف في... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:28+0000
2023-02-20T11:28+0000
2023-02-20T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما فقد العدو أكثر من 115 فردًا عسكريًا، وعربة قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين وراجمتي "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "رابيرا" مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى رادار "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية أضرارا جسيمة في مناطق أوغليدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليابولي ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.
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https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-تحمل-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073737904.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:28 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو -27" في نطاق مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف في معركة جوية.
وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف.
وتم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة وثلاث مركبات مصفحة في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي 30"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 37" أمريكي الصنع.
وفي سياق العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك، قامت كتائب الاقتحام وبالتعاون مع وحدات القوات المجوقلة، وبدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب"، بتحرير بلدة باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.
كما فقد العدو أكثر من 115 فردًا عسكريًا، وعربة قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين وراجمتي "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "رابيرا" مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى رادار "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية أضرارا جسيمة في مناطق أوغليدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليابولي ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات 60 جنديًا ودبابة واحدة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين ومدفعين من طراز "دي 20" و"دي 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع "غياتسينت" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
كما تم استهداف
مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.