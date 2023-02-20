https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-27-أوكرانية-في-خاركوف-1073759925.html

الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو -27" في نطاق مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف في... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T11:28+0000

2023-02-20T11:28+0000

2023-02-20T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وعلى محور كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز" في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما فقد العدو أكثر من 115 فردًا عسكريًا، وعربة قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين وراجمتي "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "رابيرا" مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى رادار "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، وحدات القوات المسلحة الأوكرانية أضرارا جسيمة في مناطق أوغليدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليابولي ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20230217/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/الجناح-الروسي-أحد-أكبر-الأجنحة-في-معرض-أبو-ظبي-للأسلحة-1073757342.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-تحمل-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073737904.html

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روسيا, رصد عسكري