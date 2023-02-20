https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1073739129.html
مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط، لقطات لطلعات جوية لمقاتلات "سو-35إس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:28+0000
2023-02-20T07:28+0000
2023-02-20T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، في إطار تنفيذ المهام القتالية، تدربت أطقم المقاتلات على إجراء دوريات في منطقة معينة وتغطية عمل القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وشددت الوزارة على أن "رحلات مقاتلات القوات الجوية الروسية تم تنفيذها مع صواريخ من مختلف الفئات".كما أضافت وزارة الدفاع بحسب قناة "زفيزدا"، أنه تم اكتشاف وتدمير طائرة أوكرانية خلال إحدى الطلعات الجوية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط، لقطات لطلعات جوية لمقاتلات "سو-35إس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وبحسب الوزارة، في إطار تنفيذ المهام القتالية، تدربت أطقم المقاتلات على إجراء دوريات في منطقة معينة وتغطية عمل القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وشددت الوزارة على أن "رحلات مقاتلات القوات الجوية الروسية تم تنفيذها مع صواريخ من مختلف الفئات".
كما أضافت وزارة الدفاع بحسب قناة "زفيزدا"، أنه تم اكتشاف وتدمير طائرة أوكرانية
خلال إحدى الطلعات الجوية.