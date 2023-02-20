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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-سو-35-تدمر-طائرة-أوكرانية-فيديو-1073739129.html
مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط، لقطات لطلعات جوية لمقاتلات "سو-35إس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:28+0000
2023-02-20T07:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، في إطار تنفيذ المهام القتالية، تدربت أطقم المقاتلات على إجراء دوريات في منطقة معينة وتغطية عمل القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وشددت الوزارة على أن "رحلات مقاتلات القوات الجوية الروسية تم تنفيذها مع صواريخ من مختلف الفئات".كما أضافت وزارة الدفاع بحسب قناة "زفيزدا"، أنه تم اكتشاف وتدمير طائرة أوكرانية خلال إحدى الطلعات الجوية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلة "سو-35" تدمر طائرة أوكرانية... فيديو

07:28 GMT 20.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 20 فبراير/شباط، لقطات لطلعات جوية لمقاتلات "سو-35إس" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وبحسب الوزارة، في إطار تنفيذ المهام القتالية، تدربت أطقم المقاتلات على إجراء دوريات في منطقة معينة وتغطية عمل القاذفات والطائرات الهجومية، وكذلك المروحيات أثناء الضربات الجوية على المنشآت العسكرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وشددت الوزارة على أن "رحلات مقاتلات القوات الجوية الروسية تم تنفيذها مع صواريخ من مختلف الفئات".
كما أضافت وزارة الدفاع بحسب قناة "زفيزدا"، أنه تم اكتشاف وتدمير طائرة أوكرانية خلال إحدى الطلعات الجوية.
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