https://sputnikarabic.ae/20230220/مقارنة-بين-ناقلات-الجند-المدرعة-الروسية-بي-تي-أر--82-أ-والأمريكية-سترايكر-إم-1126-1073750289.html
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية "بي تي أر- 82 أ" والأمريكية "سترايكر إم 1126"
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية "بي تي أر- 82 أ" والأمريكية "سترايكر إم 1126"
تقوم ناقلات الجند بدورٍ محوري في الحروب، وتعتبر من أساسيات حركة قوات المشاة على الأرض، حيث تدعم هذه المدرعات تنقّل الجنود وتموضعها وتحركها وتحميها خلال... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:58+0000
2023-02-20T08:58+0000
2023-02-20T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تقدم وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية من طراز "بي تي إر- 82 أ" والأمريكية من طراز "سترايكر إم 1126"، من خلال النظر إلى التسليح ومدى الإصابة وعدد القوات المحمولة والحماية والسرعة وغيرها.اقرأ أيضا: مقارنة بين القوة العسكرية للصين والولايات المتحدةاقرأ أيضا: مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
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مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية والأمريكية
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية والأمريكية
2023-02-20T08:58+0000
true
PT1M00S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية "بي تي أر- 82 أ" والأمريكية "سترايكر إم 1126"
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تقوم ناقلات الجند بدورٍ محوري في الحروب، وتعتبر من أساسيات حركة قوات المشاة على الأرض، حيث تدعم هذه المدرعات تنقّل الجنود وتموضعها وتحركها وتحميها خلال المعارك، وخصوصا خلال تقدم القوات في وضعية الهجوم.
تقدم وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية من طراز "بي تي إر- 82 أ" والأمريكية من طراز "سترايكر إم 1126"، من خلال النظر إلى التسليح ومدى الإصابة وعدد القوات المحمولة والحماية والسرعة وغيرها.