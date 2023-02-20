https://sputnikarabic.ae/20230220/مقتل-8-جنود-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينافاسو-1073768445.html
مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو
مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو
أعلن الجيش البوركيني، اليوم الاثنين، مقتل 8 من جنوده في كمين نفذه مسلحون شمالي البلد الأفريقي. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:18+0000
2023-02-20T13:18+0000
2023-02-20T13:18+0000
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وقال الجيش في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة، في ديو وأورسي في إقليم أودلان، بحسب "فرانس برس".وأوضح أن 8 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون، بينما فقد العديد، وهو ما يعني أن حصيلة الضحايا الحالية مؤقتة.وأضاف البيان أن "نحو 60 إرهابيا قتلوا في هجوم جوي مضاد يستهدف أرتالا معادية كانت تحاول الهروب تجاه الحدود في الشمال" باتجاه مالي.وذكر بيان الجيش البوركيني أن "7 مركبات مسلحة وعشرات الدراجات النارية دمرت أيضا".وحث البيان على عدم نشر حصيلة غير رسمية لحين التأكد من الخسائر على أرض الواقع.وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بوركينا-فاسو-تؤكد-مطالبة-فرنسا-بسحب-قواتها-ليست-نهاية-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1072619989.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, بوركينا فاسو, مسلحون, العالم, تمرد
الأخبار, بوركينا فاسو, مسلحون, العالم, تمرد
مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو
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أعلن الجيش البوركيني، اليوم الاثنين، مقتل 8 من جنوده في كمين نفذه مسلحون شمالي البلد الأفريقي.
وقال الجيش في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة، في ديو وأورسي في إقليم أودلان، بحسب "فرانس برس".
وأوضح أن 8 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون، بينما فقد العديد، وهو ما يعني أن حصيلة الضحايا الحالية مؤقتة.
وأضاف البيان أن "نحو 60 إرهابيا قتلوا في هجوم جوي مضاد
يستهدف أرتالا معادية كانت تحاول الهروب تجاه الحدود في الشمال" باتجاه مالي.
وذكر بيان الجيش البوركيني أن "7 مركبات مسلحة وعشرات الدراجات النارية دمرت أيضا".
وحث البيان على عدم نشر حصيلة غير رسمية لحين التأكد من الخسائر على أرض الواقع.
وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة
، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.