عربي
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-تهاجم-زيارة-بايدن-إلى-كييف-أوكرانيا-ستقود-أمريكا-إلى-حرب-عالمية-1073782986.html
نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم زيارة بايدن إلى كييف: أوكرانيا ستقود أمريكا إلى حرب عالمية
نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم زيارة بايدن إلى كييف: أوكرانيا ستقود أمريكا إلى حرب عالمية
انتقدت العضوة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، لقيامه بزيارة إلى أوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T16:53+0000
2023-02-20T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62c819635a559b720b6b712b815cb353.jpg
وقالت غرين على "تويتر": "بايدن لم يذهب إلى ولاية أوهايو، بل لقد ذهب إلى أوكرانيا، وهي دولة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، ورئيسها ممثل، يبدو أنه يقود الآن جيش الولايات المتحدة إلى حرب عالمية".وتنتقد مارجوري تايلور غرين بايدن في عدم تفقده موقع حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري، أدى إلى كارثة بيئية ضخمة.كما دعت النائبة الأمريكية في تغريدتها، إلى إجراءات عزل بايدن "قبل فوات الأوان"، حسب قولها.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومناقشة إمدادات الأسلحة الأمريكية، من بين أمور أخرى.وفي 3 شباط / فبراير الجاري، خرج قطار يقل 20 سيارة بمواد خطرة عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية، واندلع حريق كبير نتيجة خروجه عن القضبان، مما أدى إلى قيام المسؤولين بحرق كلوريد الفينيل داخل 5 سيارات صهريجية لتجنب وقوع انفجار كارثي.وأطلق الحادث مواد كيميائية سامة، بما في ذلك كلوريد الهيدروجين، والفوسجين، وأكريلات البوتيل، والإيثيلين، في البيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/استقل-قطارا-في-جنح-الليل-كيف-موهت-أمريكا-زيارة-بايدن-السرية-لأوكرانيا؟-1073779865.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_971379ff1e569314efe89537e2925637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, روسيا

نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم زيارة بايدن إلى كييف: أوكرانيا ستقود أمريكا إلى حرب عالمية

16:53 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 16:56 GMT 20.02.2023)
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
تابعنا عبرTelegram
انتقدت العضوة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، لقيامه بزيارة إلى أوكرانيا.
وقالت غرين على "تويتر": "بايدن لم يذهب إلى ولاية أوهايو، بل لقد ذهب إلى أوكرانيا، وهي دولة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، ورئيسها ممثل، يبدو أنه يقود الآن جيش الولايات المتحدة إلى حرب عالمية".
وتنتقد مارجوري تايلور غرين بايدن في عدم تفقده موقع حادث خروج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره في بداية الشهر الجاري، أدى إلى كارثة بيئية ضخمة.
كما دعت النائبة الأمريكية في تغريدتها، إلى إجراءات عزل بايدن "قبل فوات الأوان"، حسب قولها.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ومناقشة إمدادات الأسلحة الأمريكية، من بين أمور أخرى.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استقل قطارا في جنح الليل... كيف موهت أمريكا زيارة بايدن "السرية" لأوكرانيا؟
15:42 GMT
وفي 3 شباط / فبراير الجاري، خرج قطار يقل 20 سيارة بمواد خطرة عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية، واندلع حريق كبير نتيجة خروجه عن القضبان، مما أدى إلى قيام المسؤولين بحرق كلوريد الفينيل داخل 5 سيارات صهريجية لتجنب وقوع انفجار كارثي.
وأطلق الحادث مواد كيميائية سامة، بما في ذلك كلوريد الهيدروجين، والفوسجين، وأكريلات البوتيل، والإيثيلين، في البيئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала