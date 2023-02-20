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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الدفاع-الألماني-الأسابيع-المقبلة-حاسمة-للغاية-بالنسبة-لأوكرانيا-1073737170.html
وزير الدفاع الألماني: الأسابيع المقبلة حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا
وزير الدفاع الألماني: الأسابيع المقبلة حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا
وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:52+0000
2023-02-20T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "بلومبرغ " في معرض رده على سؤال ذي صلة: "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".وأشار بيستوريوس إلى أن "الأولوية بالنسبة لنا هي ضمان الدفاع الجوي لأوكرانيا، وهو ما يجب تحقيقه في الأشهر الثلاثة المقبلة".في سياق متصل، دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده، دول "الناتو" إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".وتشير الصحيفة إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية من شأنها أن تلزم قوى الناتو الرئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبلاد في حال وقوع هجوم في المستقبل.ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة تستغرق يومين لبولندا، اليوم الاثنين، يلتقي خلالها بقادة من الجناح الشرقي لحلف الناتو ويتطرق إلى الصراع في أوكرانيا، وتستمر الزيارة حتى 22 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا, بولندا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا, بولندا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

وزير الدفاع الألماني: الأسابيع المقبلة حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا

05:52 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأسابيع المقبلة بالحاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "بلومبرغ " في معرض رده على سؤال ذي صلة: "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".
وأشار بيستوريوس إلى أن "الأولوية بالنسبة لنا هي ضمان الدفاع الجوي لأوكرانيا، وهو ما يجب تحقيقه في الأشهر الثلاثة المقبلة".
في سياق متصل، دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده، دول "الناتو" إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الصراع، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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وبحسب الصحيفة، حث دودا على "تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية بعد الصراع حيث أن الوعود بضمانات أمنية ستكون مهمة لأوكرانيا ولروح معنويات جنودها، لأنهم سيؤكدون الشعور بأن الناتو يدعمهم".
وتشير الصحيفة إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية من شأنها أن تلزم قوى الناتو الرئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبلاد في حال وقوع هجوم في المستقبل.
ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة تستغرق يومين لبولندا، اليوم الاثنين، يلتقي خلالها بقادة من الجناح الشرقي لحلف الناتو ويتطرق إلى الصراع في أوكرانيا، وتستمر الزيارة حتى 22 فبراير/ شباط.
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