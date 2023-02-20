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وفد من الكنيست الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
وفد من الكنيست الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
وصل وفد برلماني إسرائيلي يضم رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين ورئيس كتلة "المعسكر الرسمي" النائب زئيف إلكين، اليوم الاثنين، إلى أوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:17+0000
2023-02-20T11:17+0000
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وقال الصحفي الإسرائيلي موآف فاردي على حسابه في موقع تويتر: "زار عضوا الكنيست زئيف إلكين ويولي إدلشتاين أوكرانيا اليوم بصفتهما رئيسين لجمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية في الكنيست".وأعاد "فاردي" نشر صورة سبق أن نشرها، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي تجمع النائبين الإسرائيليين مع مسؤولين أوكرانيين في مدينة بوتشا.من جانبها، قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إنه خلال زيارتهما، سيلتقي النائبان الإسرائيليان بمسؤولي البرلمان الأوكراني ورموز الحكومة وقيادات الجالية اليهودية في أوكرانيا.ولأكثر من مرة، طالبت أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بأنظمة عسكرية بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، دون أن تلقى استجابة من تل أبيب، التي قالت إنها ستكتفي بالمساعدات الإنسانية.وتأتي زيارة النائبين الإسرائيليين إلى أوكرانيا بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.وأعلن بايدن خلال زيارته المفاجئة، أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الكنيست الإسرائيلي

وفد من الكنيست الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا

11:17 GMT 20.02.2023
© YouTube.comطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© YouTube.com
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وصل وفد برلماني إسرائيلي يضم رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين ورئيس كتلة "المعسكر الرسمي" النائب زئيف إلكين، اليوم الاثنين، إلى أوكرانيا.
وقال الصحفي الإسرائيلي موآف فاردي على حسابه في موقع تويتر: "زار عضوا الكنيست زئيف إلكين ويولي إدلشتاين أوكرانيا اليوم بصفتهما رئيسين لجمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية في الكنيست".
وأعاد "فاردي" نشر صورة سبق أن نشرها، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي تجمع النائبين الإسرائيليين مع مسؤولين أوكرانيين في مدينة بوتشا.
من جانبها، قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إنه خلال زيارتهما، سيلتقي النائبان الإسرائيليان بمسؤولي البرلمان الأوكراني ورموز الحكومة وقيادات الجالية اليهودية في أوكرانيا.
ولأكثر من مرة، طالبت أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بأنظمة عسكرية بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، دون أن تلقى استجابة من تل أبيب، التي قالت إنها ستكتفي بالمساعدات الإنسانية.
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو
10:03 GMT
وتأتي زيارة النائبين الإسرائيليين إلى أوكرانيا بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.
وأعلن بايدن خلال زيارته المفاجئة، أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
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