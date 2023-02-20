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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html
بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو
بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:03+0000
2023-02-20T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعلن بايدن خلال الزيارة التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".وأضاف بايدن: "أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان".أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، حيث عقد اجتماعًا مع فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.وظهر الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ في كييف بعد أن كان من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى بولندا، بحسب "ذا صن" البريطانية.والتقى الرئيس الأمريكي بزيلينسكي "خلال رحلة شديدة السرية وغير مسبوقة"، وتداولت وسائل الإعلام مشاهد وصورا لبايدن وزيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.وتأتي الزيارة بعد تسريبات تحدثت عنها وسائل الإعلام عن قدوم شخصية سياسية كبيرة إلى كييف لم يتم الكشف عنها، حيث تم تجهيز محيط السفارة الأمريكية وشوهدت استعدادات في كييف قبل الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
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العالم
العالم

بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو

10:03 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 20.02.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.
وأعلن بايدن خلال الزيارة التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.
وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف بايدن: "أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان".
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
09:56 GMT
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، حيث عقد اجتماعًا مع فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.
وظهر الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ في كييف بعد أن كان من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى بولندا، بحسب "ذا صن" البريطانية.
والتقى الرئيس الأمريكي بزيلينسكي "خلال رحلة شديدة السرية وغير مسبوقة"، وتداولت وسائل الإعلام مشاهد وصورا لبايدن وزيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وأعلن بايدن أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات، بحسب "رويترز".

بدرها، أشارت صحيفة "Financial Times" إلى أن الرئيس الأمريكي وصل إلى كييف على متن القطار، هذا الصباح.

وتأتي الزيارة بعد تسريبات تحدثت عنها وسائل الإعلام عن قدوم شخصية سياسية كبيرة إلى كييف لم يتم الكشف عنها، حيث تم تجهيز محيط السفارة الأمريكية وشوهدت استعدادات في كييف قبل الزيارة.
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