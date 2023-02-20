https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html

بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو

بايدن يصل إلى كييف ويعلن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد... صور وفيديو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T10:03+0000

2023-02-20T10:03+0000

2023-02-20T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأعلن بايدن خلال الزيارة التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".وأضاف بايدن: "أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان".أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، حيث عقد اجتماعًا مع فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.وظهر الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ في كييف بعد أن كان من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى بولندا، بحسب "ذا صن" البريطانية.والتقى الرئيس الأمريكي بزيلينسكي "خلال رحلة شديدة السرية وغير مسبوقة"، وتداولت وسائل الإعلام مشاهد وصورا لبايدن وزيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.وتأتي الزيارة بعد تسريبات تحدثت عنها وسائل الإعلام عن قدوم شخصية سياسية كبيرة إلى كييف لم يتم الكشف عنها، حيث تم تجهيز محيط السفارة الأمريكية وشوهدت استعدادات في كييف قبل الزيارة.

https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html

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