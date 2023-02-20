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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/-زيلينسكي-يصف-المحادثات-مع-بايدن-بالمهمة-والمفيدة-للغاية-1073759806.html
زيلينسكي يصف المحادثات مع بايدن بالمهمة والمفيدة للغاية
زيلينسكي يصف المحادثات مع بايدن بالمهمة والمفيدة للغاية
وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:33+0000
2023-02-20T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "شكرا جزيلا لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا".بدوره، قال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي بعد وصوله إلى كييف في زيارة مفاجئة: "بفضل دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس، سنقدم هذا الأسبوع مساعدات مباشرة بمليارات الدولارات لميزانية أوكرانيا، حيث يمكن للحكومة الأوكرانية استخدامها لتوفير الخدمات الأساسية للسكان".في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html
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العالم

زيلينسكي يصف المحادثات مع بايدن بالمهمة والمفيدة للغاية

11:33 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي خلال اللقاء: "شكرا جزيلا لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا".

وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام": "جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين"، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأميركي.

بدوره، قال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي بعد وصوله إلى كييف في زيارة مفاجئة: "بفضل دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس، سنقدم هذا الأسبوع مساعدات مباشرة بمليارات الدولارات لميزانية أوكرانيا، حيث يمكن للحكومة الأوكرانية استخدامها لتوفير الخدمات الأساسية للسكان".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم أوكرانيا مهما كلّف الأمر، زاعمًا أن "كييف تضحي وتدفع ثمنًا كبيرًا للغاية".

وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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وقال بايدن للمستشارين إنه بالقيام بزيارة إلى كييف في هذه الأيام "أراد أن يُظهر للحلفاء أن إدارته لا تزال ملتزمة" بتقديم الدعم لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.
يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
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