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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قال مارسيل فراتزشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إن ألمانيا خسرت 100 مليار يورو (ما يعادل أكثر من 106.7 مليار دولار) بسبب العملية العسكرية الروسية... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T05:22+0000
2023-02-20T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأوضح فراتزشر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ارتبط بها من قفزة في أسعار الطاقة، كلفت ألمانيا ما يقرب من 2.5 % من إجمالي ناتجها، أو ما يعادل 100 مليار يورو في عام 2022"، مضيفًا أن هذه التكاليف ستستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة.وقال فراتشر إن ألمانيا تأثرت أكثر بالأزمة اقتصاديا لأنها كانت أكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية، ولديها نسبة عالية من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة و"تعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية".وفي وقت سابق، وقع أكثر من 506 آلاف شخص على عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير/ شباط من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية بحزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-70-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-واحد-1073714141.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

05:22 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال مارسيل فراتزشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إن ألمانيا خسرت 100 مليار يورو (ما يعادل أكثر من 106.7 مليار دولار) بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من زيادة في أسعار الطاقة.
سبوتنيك. وأوضح فراتزشر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ارتبط بها من قفزة في أسعار الطاقة، كلفت ألمانيا ما يقرب من 2.5 % من إجمالي ناتجها، أو ما يعادل 100 مليار يورو في عام 2022"، مضيفًا أن هذه التكاليف ستستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة.
وقال فراتشر إن ألمانيا تأثرت أكثر بالأزمة اقتصاديا لأنها كانت أكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية، ولديها نسبة عالية من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة و"تعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية".
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
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أمس, 12:04 GMT
وفي وقت سابق، وقع أكثر من 506 آلاف شخص على عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وبدء محادثات السلام الأوكرانية بدلا من ذلك.
وتم إطلاق العريضة التي تحمل عنوان "بيان السلام" على موقع change.org في 10 فبراير/ شباط من قبل ساهرا واجنكنخت، المشرعة الألمانية بحزب اليسار، والصحفية الألمانية البارزة أليس شوارزر.
يشار إلى أنه حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقع على العريضة 506157 شخصا، من بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ألمان بارزون، كما حث واجنكنخت الألمان على المشاركة في مسيرة لدعم العريضة في وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 25 فبراير.
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