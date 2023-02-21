عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/آفاد-التركية-وقوع-7-آلاف-و242-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-الأول-1073833860.html
"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:23+0000
2023-02-21T14:23+0000
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أزمة تركيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073742210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f3e8ba9caa722361e5171fcc9b8b9a1.jpg
وأوضحت "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.ومساء أمس أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073742210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e8130988e08195bdfc47eb2b823908c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن

"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول

14:23 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicالبحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا
البحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.
وأوضحت "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.
ومساء أمس أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".
المواطنون يغادرون منازلهم في حالة من الذعر في مدينة ديار بكر التركية عقب الشعور بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
أمس, 17:21 GMT
وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала