https://sputnikarabic.ae/20230221/آفاد-التركية-وقوع-7-آلاف-و242-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-الأول-1073833860.html
"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:23+0000
2023-02-21T14:23+0000
2023-02-21T14:23+0000
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وأوضحت "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.ومساء أمس أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن
"آفاد" التركية: وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.
وأوضحت "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات.
ومساء أمس أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".
وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.