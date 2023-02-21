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https://sputnikarabic.ae/20230221/أرسنال-يمدد-عقد-النني-حتى-2024-رغم-إصابته-الخطيرة-1073834238.html
أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024 رغم إصابته الخطيرة
أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024 رغم إصابته الخطيرة
أعلن نادي "أرسنال" الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:26+0000
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وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024".وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".بدوره، قال النني عقب التجديد "فصل جديد يبدأ في رحلتي مع أرسنال، لقد وقعت للتو عقدا جديدا، أرسنال بالنسبة لي ليس مجرد نادٍ، لقد انضممت إليه منذ 7 سنوات، مما يجعلني الأقدم في صفوف الفريق الآن".وكان النني قد انضم إلى أرسنال قادما من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو وخاض 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.يأتي تجديد العقد رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عاما.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024 رغم إصابته الخطيرة

14:26 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / DANIEL BELOUMOU OLOMOمحمد النني في تدريبات منتخب مصر
محمد النني في تدريبات منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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أعلن نادي "أرسنال" الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.
وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024".

وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
بدوره، قال النني عقب التجديد "فصل جديد يبدأ في رحلتي مع أرسنال، لقد وقعت للتو عقدا جديدا، أرسنال بالنسبة لي ليس مجرد نادٍ، لقد انضممت إليه منذ 7 سنوات، مما يجعلني الأقدم في صفوف الفريق الآن".
وتابع "أرسنال هو المنزل والعائلة والسعادة والنمو والطموح، أرسنال عائلتي، أحبكم كثيرا".
وكان النني قد انضم إلى أرسنال قادما من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو وخاض 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.
يأتي تجديد العقد رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عاما.
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