أرسنال يمدد عقد النني حتى 2024 رغم إصابته الخطيرة
© AFP 2023 / DANIEL BELOUMOU OLOMOمحمد النني في تدريبات منتخب مصر
© AFP 2023 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
أعلن نادي "أرسنال" الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.
وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024".
وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
Another year of Mo ❤️— Arsenal (@Arsenal) February 21, 2023
بدوره، قال النني عقب التجديد "فصل جديد يبدأ في رحلتي مع أرسنال، لقد وقعت للتو عقدا جديدا، أرسنال بالنسبة لي ليس مجرد نادٍ، لقد انضممت إليه منذ 7 سنوات، مما يجعلني الأقدم في صفوف الفريق الآن".
وتابع "أرسنال هو المنزل والعائلة والسعادة والنمو والطموح، أرسنال عائلتي، أحبكم كثيرا".
A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN— Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023
وكان النني قد انضم إلى أرسنال قادما من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو وخاض 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.
يأتي تجديد العقد رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عاما.