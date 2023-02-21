https://sputnikarabic.ae/20230221/أمريكا-تعبر-عن-دعمها-للحكومة-العراقية-في-مكافحة-الإرهاب-1073848270.html
أمريكا تعبر عن دعمها للحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب
أمريكا تعبر عن دعمها للحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب
عبرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلادها للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T18:07+0000
2023-02-21T18:07+0000
2023-02-21T18:07+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وجاء في البيان أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه، السفيرة الأمريكية.وأوضح البيان أن الأعرجي بحث مع الدبلوماسية الأمريكية، أحدث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.كما بحث المسؤولان ملف مخيمي الهول والجدعة، واتفاقية الإطار الاستراتيجي، بالإضافة لسبل استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب.وشدد الأعرجي على أهمية تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويرسخ سيادة العراق، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.بدورها، عبرت ألينا رومانوسكي عن دعم بلادها للحكومة العراقية وبرنامجها "الواعد".وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد العراقي وتبادل الخبرات والمعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230221/العراق-محادثات-بشأن-عودة-طوعية-للنازحين-1073835617.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تعبر عن دعمها للحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب
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عبرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلادها للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وجاء في البيان أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه، السفيرة الأمريكية.
وأوضح البيان أن الأعرجي بحث مع الدبلوماسية الأمريكية، أحدث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.
كما بحث المسؤولان ملف مخيمي الهول والجدعة، واتفاقية الإطار الاستراتيجي، بالإضافة لسبل استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب.
وشدد الأعرجي على أهمية تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويرسخ سيادة العراق، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
بدورها، عبرت ألينا رومانوسكي عن دعم بلادها للحكومة العراقية
وبرنامجها "الواعد".
وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد العراقي وتبادل الخبرات والمعلومات.