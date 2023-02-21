https://sputnikarabic.ae/20230221/أوكرانيا-تتلقى-أقل-من-نصف-المساعدات-المالية-التي-وعدها-بها-الغرب-في-2022-1073799484.html
أوكرانيا تتلقى أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدها بها الغرب في 2022
أوكرانيا تتلقى أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدها بها الغرب في 2022
تلقت أوكرانيا أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدتها بها دول ومنظمات الغرب، وفقا لتقارير غربية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T04:22+0000
2023-02-21T04:22+0000
2023-02-21T05:30+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
النزاع
استئناف مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072507008_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_5c514f48055de71af1d540ac40113e9b.jpg
موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز" مع الإشارة إلى تحليل معهد كيل للاقتصاد العالمي، "تلقت وزارة المالية الأوكرانية حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 مبلغ 31 مليار يورو من أصل 64 مليار يورو وعدها بها دول الغرب".ووفقا لحسابات المعهد، معظم الأموال التي لم تتلقاها أوكرانيا كانت موعودة من قبل الولايات المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تعوّل كييف على الحصول على 17.5 مليار يورو من المنظمات الأوروبية و12 مليار يورو من واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072507008_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_adac3097782203821017a12321ccfffe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, النزاع, استئناف مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, النزاع, استئناف مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية
أوكرانيا تتلقى أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدها بها الغرب في 2022
04:22 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
تلقت أوكرانيا أقل من نصف المساعدات المالية التي وعدتها بها دول ومنظمات الغرب، وفقا لتقارير غربية.