https://sputnikarabic.ae/20230221/إدارة-الكوارث-والطوارئ-التركية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-إلى-42310-قتلى-1073836507.html
إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 42310 قتلى
إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 42310 قتلى
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 42310 قتلى. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:50+0000
2023-02-21T14:50+0000
2023-02-21T14:50+0000
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وذكرت الإدارة في تصريح لها، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، "أن حصيلة ضحايا زلزال 6 شباط/فبراير جنوبي تركيا ارتفع إلى 42310 قتلى".وصرحت "آفاد"، اليوم، بأنه تم تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، مشيرةً إلى أن "قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات".ومساء أمس، أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني في مقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 42310 قتلى
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 42310 قتلى.
وذكرت الإدارة في تصريح لها، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، "أن حصيلة ضحايا زلزال 6 شباط/فبراير جنوبي تركيا ارتفع إلى 42310 قتلى".
وصرحت "آفاد"، اليوم، بأنه تم تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول
، مشيرةً إلى أن "قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات".
ومساء أمس، أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني في مقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كم".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات
الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.