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إسرائيل تمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من زيارة فلسطين
إسرائيل تمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من زيارة فلسطين
منعت السلطات الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد من البرلمان الأوروبي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:08+0000
2023-02-21T16:10+0000
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القدس – سبوتنيك. وكتبت ميراندا، عبر حسابها على تويتر، وأضافت النائبة الأوروبية: "الساعة تقترب من الخامسة صباحا (اليوم)، وقد عدت في أول رحلة إلى مدريد".كما علّقت النائبة في البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، عبر حسابها على تويتر، "هذا غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".ويزور وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة عضوة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 21 و23 شباط/ فبراير الجاري.ومن المقرر أن يعقد الوفد، غدا، اجتماعا مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.ولم تعقب الخارجية الإسرائيلية أو أي جهة رسمية على الحادثة.
https://sputnikarabic.ae/20230121/اشتية-يطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الجرائم-الإسرائيلية-بحق-الشعب-الفلسطيني-1072550202.html
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أخبار إسرائيل اليوم, البرلمان الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, البرلمان الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي

إسرائيل تمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من زيارة فلسطين

16:08 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 21.02.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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منعت السلطات الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد من البرلمان الأوروبي.
القدس – سبوتنيك. وكتبت ميراندا، عبر حسابها على تويتر،

"طُردتُ من قبل إسرائيل بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة التاسعة مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين".

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
اشتية يطالب الأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
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وأضافت النائبة الأوروبية: "الساعة تقترب من الخامسة صباحا (اليوم)، وقد عدت في أول رحلة إلى مدريد".
كما علّقت النائبة في البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، عبر حسابها على تويتر، "هذا غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".
ويزور وفد البرلمان الأوروبي، برئاسة عضوة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 21 و23 شباط/ فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يعقد الوفد، غدا، اجتماعا مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
ولم تعقب الخارجية الإسرائيلية أو أي جهة رسمية على الحادثة.
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