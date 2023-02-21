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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-ألمانيا-تروي-قصصا-حول-مساعدة-زيلينسكي-1073803308.html
إعلام: ألمانيا "تروي قصصا" حول مساعدة زيلينسكي
إعلام: ألمانيا "تروي قصصا" حول مساعدة زيلينسكي
أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا تبالغ في مقدار حجم وأهمية مساعداتها لأوكرانيا، وأن حجم المساعدات الفعلية المقدمة من الحكومة الألمانية أقل من ذلك وحتى أقل من... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:43+0000
2023-02-21T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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بحسب ما نقلت صحيفة "دي والت" الألمانية نقلا عن دراسة أجراها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، فإن المبالغ المعلنة بالمليارات ليست كافية لقياس الدرجة الفعلية لمشاركة الدول الفردية والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.وأضاف المقال أن الاقتصاديين وجدوا أن ألمانيا دفعت مبالغ أكبر بكثير مقابل الدعم العسكري لحلفائها في حرب الخليج في أوائل التسعينيات، من حيث الأسعار في ذلك الوقت، كان هذا ما يقرب من 20 مليار يورو، ما يعادل ثلاثة أضعاف المساعدة المقدمة اليوم لأوكرانيا.في وقت سابق، في مؤتمر ميونيخ الأمني​​، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لا تطيل الصراع في أوكرانيا بإمداداتها من الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: ألمانيا "تروي قصصا" حول مساعدة زيلينسكي

07:43 GMT 21.02.2023
© Bundeswehr / Sebastian Wilkeدبابة ألمانية
دبابة ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Bundeswehr / Sebastian Wilke
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أشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا تبالغ في مقدار حجم وأهمية مساعداتها لأوكرانيا، وأن حجم المساعدات الفعلية المقدمة من الحكومة الألمانية أقل من ذلك وحتى أقل من حجم مساعدات دول أخرى.
بحسب ما نقلت صحيفة "دي والت" الألمانية نقلا عن دراسة أجراها معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، فإن المبالغ المعلنة بالمليارات ليست كافية لقياس الدرجة الفعلية لمشاركة الدول الفردية والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

قام المعهد في دراسة "تتبع الدعم لأوكرانيا" بإجراء مقارنة بين المساعدات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة، لتحل ألمانيا في المرتبة الثالثة عشرة بعد الدنمارك، حيث تمثل التزامات المساعدات 0.17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف المقال أن الاقتصاديين وجدوا أن ألمانيا دفعت مبالغ أكبر بكثير مقابل الدعم العسكري لحلفائها في حرب الخليج في أوائل التسعينيات، من حيث الأسعار في ذلك الوقت، كان هذا ما يقرب من 20 مليار يورو، ما يعادل ثلاثة أضعاف المساعدة المقدمة اليوم لأوكرانيا.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أمس, 05:22 GMT
في وقت سابق، في مؤتمر ميونيخ الأمني​​، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لا تطيل الصراع في أوكرانيا بإمداداتها من الأسلحة إلى كييف.
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