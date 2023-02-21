عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-أمريكا-مستعدة-للتحدث-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-في-أي-وقت--1073827286.html
إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت
إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرّح أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:00+0000
2023-02-21T13:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وبحسب الصحيفة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث مع روسيا في أي وقت بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، بغض النظر عما يحدث في العالم أو في علاقاتنا".فى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعلّق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت".
https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت

13:00 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرّح أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت.
وبحسب الصحيفة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث مع روسيا في أي وقت بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، بغض النظر عما يحدث في العالم أو في علاقاتنا".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بلينكن قوله وهو في طريقه إلى أثينا "بيان روسيا بشأن تعليقها المشاركة في ستارت الثالث "مخيب للآمال وغير مسؤول".

قاذفة القنابل والصواريخ الإستراتيجية تو-22إم3 خلال ضرب مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في حلب ودير الزور وإدلب في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها
11:52 GMT
فى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعلّق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала