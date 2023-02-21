https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-أمريكا-مستعدة-للتحدث-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-في-أي-وقت--1073827286.html
إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت
إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرّح أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:00+0000
2023-02-21T13:00+0000
2023-02-21T13:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الصحيفة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث مع روسيا في أي وقت بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، بغض النظر عما يحدث في العالم أو في علاقاتنا".فى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعلّق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت".
https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت
13:00 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرّح أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتحدث مع روسيا بشأن الحد من التسلح في أي وقت.
وبحسب الصحيفة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث مع روسيا في أي وقت بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، بغض النظر عما يحدث في العالم أو في علاقاتنا".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بلينكن قوله وهو في طريقه إلى أثينا "بيان روسيا بشأن تعليقها المشاركة في ستارت الثالث "مخيب للآمال وغير مسؤول".
فى وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعلّق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية "ستارت".