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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-إيطاليا-تخطط-لخطوة-جريئة-ضد-روسيا-1073810955.html
إعلام: إيطاليا تخطط لخطوة جريئة ضد روسيا
إعلام: إيطاليا تخطط لخطوة جريئة ضد روسيا
أشار تقرير إعلامي أن السلطات الإيطالية لا تستبعد إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:56+0000
2023-02-21T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن الحكومة الإيطالية تقوم بمناقشة الحزمة السابعة من المساعدات العسكرية الإيطالية لنظام كييف مع الشركاء الغربيين.أشار المقال ان إيطاليا تقدم مساعدة "غير معلنة" تتمثل في تدريب الجيش الأوكراني.فبحسب وزارة الدفاع، فإنه تم تزويد الوحدات الأوكرانية بمنشورات "كتيب" تشرح كيفية استخدام الأسلحة، كذلك يفعل الناتو للجنود الأوكران لدى إرسالهم معدات عسكرية. يذكر أنه في وقت سابق، ناقش رئيسا حكومتي بولندا وإيطاليا مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي بعد اجتماع مع نظيره الإيطالي جورج ميلوني.
https://sputnikarabic.ae/20230126/إيطاليا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-إسرائيلية-الصنع-1072737990.html
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إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: إيطاليا تخطط لخطوة جريئة ضد روسيا

08:56 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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أشار تقرير إعلامي أن السلطات الإيطالية لا تستبعد إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن الحكومة الإيطالية تقوم بمناقشة الحزمة السابعة من المساعدات العسكرية الإيطالية لنظام كييف مع الشركاء الغربيين.
أضافت الصحيفة أن من ضمن المساعدات إمكانية إرسال طائرات مقاتلة ومجموعة جديدة من طائرات من دون طيار بالإضافة لإمكانية إرسال صواريخ بعيدة المدى.
أشار المقال ان إيطاليا تقدم مساعدة "غير معلنة" تتمثل في تدريب الجيش الأوكراني.
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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فبحسب وزارة الدفاع، فإنه تم تزويد الوحدات الأوكرانية بمنشورات "كتيب" تشرح كيفية استخدام الأسلحة، كذلك يفعل الناتو للجنود الأوكران لدى إرسالهم معدات عسكرية.
يذكر أنه في وقت سابق، ناقش رئيسا حكومتي بولندا وإيطاليا مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي بعد اجتماع مع نظيره الإيطالي جورج ميلوني.
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